Anche in Italia TikTok potrebbe essere bloccato per i dipendenti pubblici

TikTok, il social network cinese della casa ByteDance, potrebbe finire nel mirino del governo italiano. L'esecutivo sta pensando di imporre il blocco dell'app cinese su tutti i dispositivi dei dipendenti statali, come racconta al quotidiano La Repubblica il ministro della Pubblica amministrazione, il forzista Paolo Zangrillo.

È un tema su cui si sta già impegnando il Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che lo scorso dicembre ha avviato un'indagine conoscitiva su TikTok. Ma ora la palla passa al governo. Il ministero della Pubblica amministrazione, che ha 3,2 milioni di dipendenti, è però fortemente coinvolto. "Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea", ha affermato a La Repubblica il titolare della Pa nel governo di Giorgia Meloni. I tempi comunque saranno stretti. Subito dopo il weekend dovrebbe tenersi un vertice ad hoc.

La misura del governo italiano diventa così necessaria in considerazione del provvedimento adottato lo scorso 23 febbraio dalla Commissione europea, che ha chiesto ai propri dipendenti di disinstallare entro il 15 marzo l'applicazione sviluppata dal colosso asiatico ByteDance sia dai dispositivi aziendali che da quelli personali.

La decisione, giustificata da problemi di protezione dei dati relativi all'app, mira a proteggere i dati e i sistemi della Commissione da potenziali minacce alla sicurezza informatica. Sono settimane che l'esecutivo europeo ha acceso i riflettori sulla sicurezza di TikTok, dopo l'allarme in tal senso sollevato già negli Stati Uniti, con un divieto di utilizzo sui dispositivi governativi lo scorso dicembre.

Una misura simile è in discussione nei Paesi Bassi dove i quattro partiti dell'attuale coalizione al governo pure vogliono vietare ai funzionari governativi di installare TikTok sui loro telefoni di lavoro.