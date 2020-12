Lotteria Italia, il record del 2020: vincere sarà più facile

Anche la Lotteria Italia risente della crisi legata al Covid-19. Per l'edizione 2020, infatti si registrerebbe un calo del 30% rispetto all'anno precedente. Stando ai dati forniti dall'agenzia specializzata Agipronews, infatti, si tratterebbe di un crollo storico che non si registrava da 40 anni, con un incasso pari a circa 23,5 milioni di euro, 10 milioni in meno dell'edizione 2019 quando i biglietti venduti furono 6,7 milioni.

Secondo quanto apprende da fonti dell'industria del gaming i biglietti venduti potrebbero raggiungere alla fine quota 4,7 milioni. Tuttavia c'è ancora tempo per acquistare i tagliandi in attesa dell'estrazione del prossimo 6 gennaio, consapevoli del fatto che con meno biglietti venduti c'è una maggior possibilità di aver in tasca il tagliando vincente. Al contempo il montepremi sarà giocoforza meno generoso.

"La crisi economica, le restrizioni alle attività commerciali e le limitazioni negli spostamenti degli ultimi mesi - spiegano gli esperti ad Agipronews - hanno fortemente condizionato le vendite in stazioni ferroviarie, autogrill, aeroporti, quei luoghi cioè, dove la Lotteria Italia mantiene il suo 'sacro' appeal affiancando la rete distributiva delle tabaccherie". In particolare, è proprio il divieto e la limitazione negli spostamenti prevista dai dpcm ad aver influito in maniera decisiva sulla vendita 'itinerante' dei biglietti e cioè di coloro che tradizionalmente acquistano un tagliando durante gli spostamenti per le feste natalizie. Positivi segnali sono arrivati dall'acquisto di biglietti online, anche se non sufficienti per coprire le perdite registrate nel canale retail.

Lotteria Italia, estrazione il 6 gennaio

Una settimana di tempo ancora per acquistare i tagliandi in vista dell'estrazione della Lotteria Italia di mercoledì 6 gennaio 2021. Nel corso della trasmissione Rai 'Soliti Ignoti', verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro.

Dal 5 ottobre all’11 dicembre e dal 21 al 25 dicembre 2020, viene comunicato il biglietto vincente il premio giornaliero. Qui di seguito l’elenco dei biglietti estratti e i premi ad essi attribuiti.

Lotteria Italia, i premi giornalieri

Qui di seguito l'elenco dei premi giornalieri comunicati nel corso della trasmissione tv i "Soliti Ignoti – Il ritorno" 2020

Biglietto Codice Venduto a: Data Puntata Importo Premio 1 M311119 9687923789 ROMA 21/12/2020 20.000,00 2 B021916 4841287204 CIVITAQUANA (PE) 22/12/2020 20.000,00 3 D367883 6042711384 ROMA 23/12/2020 20.000,00 4 I226418 2966945058 GROSSETO 24/12/2020 20.000,00 5 F162436 9627754378 CASARANO (LE) 25/12/2020 20.000,00

Clicca qui per scoprire se hai vinto, semplicemente inserendo serie e numero del biglietto che hai registrato per partecipare all’estrazione dei premi.

Lotteria Italia, la probabilità di vittoria

La probabilità di vincita del premio massimo è 1/11.000.000 in quanto sono stati stampati n. 10.000.000 di biglietti cartacei e generati n. 1.000.000 di biglietti digitali. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati. Il numero dei premi di prima categoria è stabilito in 5, probabilità di vincita 1/2.200.000. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati.