Il medico no vax che rilascia certificati di esenzione senza visita: "Vado avanti, non me ne frega niente"

Certificati di esenzione al vaccino senza alcuna visita preliminare. Giuseppe Delicati, il medico no vax di Borgaro Torinese, vicino Torino, già al centro di due inchieste giudiziarie (una per procurato allarme per un video in cui sosteneva che i vaccini provocano il coronavirus e l'altra per falso ideologico per la produzione di certificati di esenzione vaccinale senza averne titolo), è tornato a far parlare di sé. Stavolta grazie a un servizio della trasmissione Le Iene (qui il video), andato in onda martedì 12 ottobre su Italia 1, dell'inviata Alice Martinelli, che gli ha fatto visita nel suo studio di via Roma. Per il momento, nei confronti del sanitario non sono stati emessi provvedimenti restrittivi, anche se nel mese di settembre ha subito una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo antisofisticazione (Nas).

Il servizio delle Iene: la giornalista si finge una no vax

Fingendosi una no vax in cerca di esenzione, l'inviata della trasmissione riesce a farsi ricevere dal medico. In un primo tempo Delicati spiega che produrrà certificati solamente per i suoi assistiti ma poi trova un sistema per far passare tra i propri pazienti molte delle persone in coda (compilando un non meglio precisato modulo). Infine, in serata, il medico cambia idea e decide di compilare le esenzioni per tutti i presenti, che lo ringraziano calorosamente. A quel punto, Delicati si raccomanda: "Non fate entrare altre persone". I richiedenti vengono stipati in una stanzina in attesa del loro turno e, in pochi minuti, riescono tutti a ottenere il certificato, senza alcun tipo di visita. "Io vado avanti, non me frega niente", si lascia andare il dottore, senza sapere di essere ripreso da una telecamera nascosta. Tra gli esentati ci sono anche sanitari e persone che avranno a che fare con pazienti fragili.

Alle 21,30 gli infiltrati delle Iene riescono a entrare dal medico. Delicati produce certificati su richiesta e la sua unica preoccupazione è "che non entrino le forze dell'ordine, mi raccomando". E quando qualcuno gli chiede se gli anziani a contatto con un non vaccinato rischiano qualcosa, risponde: "Non rischiano anche perché in realtà quando uno si vaccina diventa contagioso". Il giorno dopo, l'inviata Martinelli torna ad avvicinare il sanitario, stavolta con la telecamera ben visibile, e gli chiede conto dei certificati rilasciati. "Ero molto stanco", prova a giustificarsi lui. E poi: "È stata una svista". E ancora: "Io come medico devo difendere i miei pazienti". Il servizio si chiude con i 'seguaci' del dottore che contestano l'inviata de Le Iene.