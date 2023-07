Geppi Cucciari asfalta Sangiuliano: la figuraccia del ministro della cultura

Una clamorosa gaffe quella del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ieri sera 6 luglio ha partecipato come giurato alla cerimonia di assegnazione del Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario italiano. L'ex direttore del Tg2 chiamato da Meloni a guidare il dicastero che dovrebbe curare la cultura italiana si è lasciato sfuggire di non aver letto i libri che ha votato.

Tutto è accaduto in diretta tv su Rai 3. Come potete vedere dal video durante uno scambio di battute con Geppi Cucciari, conduttrice della cerimonia, Sangiuliano si lascia sfuggire che "proverà a leggere" i libri presentati durante la kermesse. Peccato che come suggerisce il ruolo di giurato rivestito dal ministro, avrebbe dovuto averli già letti per giustificare il proprio voto.

Geppi Cucciari, per nulla intimorita dall'interlocutore, non ha lasciato cadere nel vuoto la gaffe, anzi lo ha sottolineato. "Ah, non… non li ha letti?".

A poco è servita una timida - quanto rovinosa - arrampicata sugli specchi di Sangiuliano che ha affermato poi di avere letto i titoli in concorso ma di voler approfondire ulteriormente quei volumi.

"Sì, li ho letti perché ho votato però voglio, come dire, approfondire questi volumi".

Un tentativo goffo quello di Sangiuliano per rimediare alla situazione che non hanno attenuato l'imbarazzo. Cucciari ha concluso la conversazione con una battuta: "Cioè oltre la copertina… " chiedendo poi al pubblico un applauso per il ministro che ha risposto con un malcelato sorriso di circostanza. Forse consapevole che la gaffe ovviamente sarebbe finita sui social.

Per la cronaca il l Premio Strega 2023 è stato vinto dal libro "Come d’aria" di Ada d’Adamo scrittrice morta lo scorso aprile. La cerimonia di assegnazione del Premio Strega si può riguardare in streaming su RaiPlay.