Addio a Roberto Calasso, scrittore ed editore di Adelphi

È morto a 80 anni lo scrittore ed editore Adelphi Roberto Calasso. Da tempo lottava contro una malattia. La scomparsa, avvenuta mercoledì 28 luglio a Milano, è stata annunciata dalla casa editrice. "Grazie per gli innumerevoli messaggi di vicinanza e affetto - si legge sulla pagina social di Adelphi - Ci sarebbe molto altro da dire ma in momenti come questi manca la lucidità per farlo, ed è preferibile il silenzio".

Chi era Roberto Calasso

Nato a Firenze il 30 maggio 1941, Roberto Calasso oltre ad essere un celebre scrittore - con libri pubblicati in 28 Paesi e tradotti in 25 lingue - era stato proprietario e direttore editoriale di Adeplhi. Al progetto di creare una nuova casa editrice partecipò quando aveva soltanto 21 anni insieme a un piccolo gruppo di persone di cui facevano parte il critico letterario e traduttore Roberto Bazlen e l'editore e traduttore Luciano Foà.

Lavorò in Adeplhi fin dalla sua fondazione, nel 1971, quando aveva appena 30 anni, ne divenne direttore editoriale; e nel 1999, 58enne, presidente. Durante la sua lunga carriera tradusse importanti opere come 'Ecce homo' di Nietzsche. Dagli anni '80 poi fu autore di numerose opere di saggistica e narrativa, ricevendo diversi prestigiosi premi.

"Roberto Calasso ha segnato profondamente la cultura italiana del Novecento e del nuovo secolo, come editore e come scrittore - le parole del presidente di Aie, Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi - Ha guidato per cinquant’anni la casa editrice Adelphi, pubblicando nel nostro Paese libri che sono pilastri della civiltà europea (e non solo) e ha contribuito in maniera fondamentale a promuovere la cultura italiana all’estero. In questo giorno di dolore, l’Associazione Italiana Editori si stringe alla famiglia e ai colleghi della sua casa editrice".