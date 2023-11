"Non sto bene": Papa Francesco salta il discorso con i Rabbini

Problemi di salute per Papa Francesco. Nella mattina di oggi, lunedì 6 novembre, il Pontefice ha preferito "saltare" il discorso durante l'udienza in sala stampa vaticana con i Rabbini europei: "Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate". Il Pontefice ha pronunciato queste parole con la voce molto affaticata e non ha proseguito oltre. Francesco ha oggi una fitta agenda di incontri a livello personale e udienze pubbliche. Nel pomeriggio è anche previsto l'incontro, in Aula Paolo VI, con settemila bambini provenienti da tutto il mondo per un appello di pace.

Un chiarimento sulle condizioni di salute di Bergoglio è poi arrivato dal portavoce del Vaticano Matteo Bruni: "Papa Francesco ha un po’ di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso. Per il resto le attività del Papa proseguono regolarmente". Niente di preoccupante insomma, con il Papa che sarebbe stato colpito soltanto da una leggera influenza. Con tutta probabilità ha preferito non leggere il discorso ai Rabbini per conservare le energie in vista di una giornata piena di impegni.

Il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, con un messaggio postato sui social, ha voluto esprimere la sua vicinanza al Pontefice: "Auguriamo una pronta guarigione a Papa Francesco, inviandogli affetto e vicinanza. La sua fede e il suo impegno per la pace continuano a ispirare milioni di persone in tutto il mondo, in questi tempi difficili che hanno bisogno della sua voce di speranza e fraternità".

