Come sta Papa Francesco

Niente viaggio a Dubai per Papa Francesco. Il pontedice ha dovuto annullare la visita in programma a causa dei suoi recenti problemi di salute. La tac effettuata due giorni fa aveva escluso l'ipotesi della polmonite, ma allo stesso tempo aveva evidenziato un'infiammazione alle vie respiratorie. Condizioni "stabili" secondo i medici, che però hanno preferito invitare Bergoglio al riposo, come confermato dal portavoce del Vaticano Matteo Bruni: "Pur essendo migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione delle vie respiratorie, i medici hanno chiesto al Papa di non effettuare il viaggio previsto per i prossimi giorni a Dubai, in occasione della 28esima Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. Papa Francesco ha accolto con grande rammarico la richiesta dei medici e il viaggio è dunque annullato. Permanendo la volontà del Papa e della Santa Sede di essere parte delle discussioni in atto nei prossimi giorni, saranno definite appena possibile le modalità con cui questa si potrà concretizzare".

Il Papa annulla il viaggio a Dubai: i precedenti

Il Papa sarebbe in fase di recupero, ma non ancora in grado di affrontare un lungo viaggio e la serie di impegni che lo attendono. Non si tratta del primo caso in cui un pontefice decide di annullare una visita per motivi di salute o di diversa natura. Papa Wojtyla, nel 1994, fu costretto a rinunciare al viaggio a Sarajevo in uno dei momenti in cui la guerra civile era al massimo del suo apice. La missione, Giovanni Paolo II la realizzo’ quattro anni più tardi. Anche Benedetto XVI decise di annullare un appuntamento pubblico all’Università di Roma. Era il gennaio del 2008: Ratzinger era stato invitato dall’allora rettore Renato Guarini all’inaugurazione del 705esimo anno accademico dell’ateneo Romano. Ci fu la reazione di 67 docenti, tra cui il futuro Nobel Giorgio Parisi. Benedetto XVI rinunciò. Papa Francesco, nel febbraio 2022, cancellò la sua visita a Firenze dai Vescovi e dai sindaci del Mediterraneo. La motivazione ufficiale fu a causa del dolore al ginocchio. A giugno 2022, Papa Francesco, anche in questo caso accogliendo il consiglio dei medici, rinviò il viaggio in Congo e Sud Sudan previsto a luglio per non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio.

Bergoglio e l'operazione al polmone da giovane

Per Papa Francesco si tratta del secondo ricovero al Gemelli dopo quello avvenuto nel luglio del 2021. Bergoglio non ha mai nascosto i suoi problemi di salute, raccontando anche dell'operazione al polmone a cui si è sottoposto da giovane. Le voci su un passato intervento chirurgico si erano susseguite sia durante il conclave del 2005 che durante quello del 2013. Poi, nel 2019, Papa Francesco ha rivelato, nel saggio del medico e giornalista Nelson Castro per un suo libro sulla salute dei Papi, quanto successo nel 1957. Bergoglio, che all'epoca aveva 21 anni, si sottopose a un intervento chirurgico per asportare il lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti. "Questo non ha mai limitato le mie attività", ha sempre sostenuto Bergoglio, che negli ultimi anni ha iniziato a soffrire anche di una forte sciatalgia. Una infiammazione dolorosa che, insieme ai problemi alle vie respiratorie e a quelli al ginocchio, hanno dato il via alle speculazioni sulle condizioni del pontefice.

Continua a leggere su Today.it...