Papa Francesco difende le suocere: "Personaggio mitico, ma attente alla lingua"

Le suocere sono vittime di "luoghi comuni" che vanno superati anche se dovrebbero stare "attente alla lingua" e chiacchierare di meno. A dirlo è stato Papa Francesco invitando i fedeli ad andare oltre i pregiudizi. "La suocera è personaggio mitico" ha affermato il Pontefice parlando a braccioa all'udienza generale, "non dico che la pensiamo come il diavolo, ma sempre la pensiamo in brutta figura; pensiamo invece che è madre, è anziana".

"Una delle cose più belle delle nonne è vedere i nipotini" ha aggiunto il Papa. "Guardate il rapporto con le vostre suocere. A volte sì, sono speciali, ma hanno dato la maternità del coniuge. Se hanno difetti che si correggano. Attente alla lingua!".

Bergoglio è arrivato in piazza San Pietro sulla papamobile e si è fatto aiutare da un assistente al momento della discesa. Anche ieri ha dovuto annullare gli appuntamenti del giorno per un dolore al ginocchio che non gli dà tregua. "Sappiamo - ha osservato ancora Francesco - che i luoghi comuni sui legami di parentela creati dal matrimonio, soprattutto quello fra suocera e nuora, parlano contro questa prospettiva. Ma, appunto per questo, la parola di Dio diventa preziosa. L'ispirazione della fede sa aprire un orizzonte di testimonianza in controtendenza rispetto ai pregiudizi più comuni, un orizzonte prezioso per l'intera comunità umana".

"Vi invito a riscoprire il libro di Rut!" ha aggiunto il Pontefice. "Specialmente nella meditazione sull'amore e nella catechesi sulla famiglia. Questo piccolo libro", che il Papa ha definito un "gioiello della Bibbia" contiene "anche un prezioso insegnamento sull'alleanza delle generazioni: dove la giovinezza si rivela capace di ridare entusiasmo all'età matura, la vecchiaia si scopre capace di riaprire il futuro per la giovinezza ferita". Da qui il monito finale: "Che i giovani parlino voi vecchi questo ponte va ristabilito forte".