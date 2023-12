A Capodanno siamo 8 miliardi di persone

La popolazione mondiale è cresciuta di 75 milioni di persone nell'ultimo anno e il giorno di Capodanno raggiungerà il traguardo degli 8 miliardi di persone, secondo i dati diffusi giovedì dall'ufficio censimento degli Stati Uniti.

Il tasso di crescita mondiale nell’ultimo anno è stato di poco inferiore all'1%. Secondo i dati del Census Bureau, riportati in queste ore con grande evidenza dall'Associated Press, all'inizio del 2024 si prevedono in tutto il mondo 4,3 nascite e due decessi al secondo.

Il tasso di crescita negli Usa nell'ultimo anno è stato dello 0,53%, circa la metà del dato mondiale. Gli Stati Uniti il giorno di Capodanno avranno una popolazione di 335,8 milioni di persone. Se il ritmo attuale continuerà fino alla fine del decennio, gli anni 2020 potrebbero essere il decennio con la crescita più lenta nella storia statunitense con un tasso di crescita inferiore al 4% nel periodo di 10 anni dal 2020 al 2030, in base ai calcoli di William Frey, un demografo presso la Brookings Institution.

Una nascita ogni 9 secondi e un decesso ogni 9,5 secondi negli Usa

Fino a oggi il decennio con la crescita più lenta era stato quello successivo alla Grande Depressione degli anni '30, quando il tasso di crescita era stato del 7,3%. Qualcosa potrebbe ovviamente cambiare nei prossimi anni, in primis naturalmente la crescita demografica potrebbe aumentare leggermente mentre usciamo dagli anni della pandemia. "Ma sarebbe ancora difficile arrivare al 7,3%", nota Frey.

All'inizio del 2024, si registrerà una nascita ogni nove secondi e una morte ogni 9,5 secondi negli Usa. Se la popolazione non diminuirà sarà grazie all'immigrazione. Gli statistici prevedono infatti che la migrazione internazionale netta aggiungerà una persona alla popolazione statunitense ogni 28,3 secondi. Questa combinazione di nascite, morti e migrazione internazionale netta farà aumentare la popolazione degli Stati Uniti di una persona ogni 24,2 secondi.

Quanto crescerà la popolazione mondiale

A livello globale, il tasso di crescita della popolazione mondiale è in calo rispetto ai picchi che si toccarono all'inizio degli anni '60. Gli ultimi cento anni hanno visto un rapido aumento della popolazione a causa dei progressi medici e del massiccio aumento della produttività agricola. Tutte le regioni del globo hanno visto grandi riduzioni del tasso di crescita negli ultimi decenni, anche se i tassi di crescita rimangono superiori al 2% in alcuni paesi del Medio Oriente e dell'Africa subsahariana, e anche in Sud Asia, Sud-Est asiatico e America latina.

Alcuni paesi stanno sperimentando un declino della popolazione, ossia una crescita negativa, soprattutto in Europa orientale, dovuti principalmente ai bassi tassi di fertilità, agli alti tassi di morte e alla emigrazione. In Africa meridionale, la crescita sta rallentando a causa dell'elevato numero di decessi correlati all'HIV. Alcuni paesi dell'Europa occidentale potrebbero pure incontrare una crescita negativa della popolazione.

Le Nazioni Unite prevedono che la popolazione mondiale giungerà un picco di oltre 10 miliardi alla fine di questo secolo, ma non tutti concordano. Studiosi come Sanjeev Sanyal hanno sostenuto che la fertilità globale scenderà al di sotto dei tassi di sostituzione negli anni 2020 e che la popolazione mondiale vedrà un picco al di sotto dei 9 miliardi nel 2050, seguito da un lungo declino.