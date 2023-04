Treno cancellato o in ritardo oggi: come ottenere il rimborso da Italo e Trenitalia

Il traffico ferroviario italiano oggi è nel caos. Lo svio di un carro di un treno merci nei pressi di Firenze ha causato l'interruzione della circolazione sulla linea tra il capoluogo toscano e Bologna, una delle principali tratte ferroviarie per connettere il nord al sud del Paese, perché, dice Rfi (rete ferroviaria italiana), "l'infrastruttura ha riportato danni a seguito dell'evento, che non ha provocato conseguenze su persone". Di conseguenza, tutto il sistema è andato in tilt: tra ritardi di molte ore e decine di treni cancellati, chi prevedeva di viaggiare oggi avrà difficoltà nel farlo. In casi del genere è possibile chiedere il rimborso dei biglietti acquistati. Di seguito, ecco la procedura da seguire.

In caso di "biglietto totalmente non utilizzato", spiega Trenitalia sul suo sito, si può ottenere il rimborso integrale (quindi senza alcuna trattenuta) in tutta una serie di cause:

quando si rinuncia al viaggio perché la partenza del treno è ritardata di almeno un'ora;

quando non si può partire per ordine dell'autorità pubblica;

quando "è oggettivamente prevedibile che il ritardo dell'arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all'orario previsto".

Se i disagi riguardano il viaggio di andata, ma si è già acquistato anche il biglietto del treno per il ritorno, il rimborso viene riconosciuto per entrambi. Anche chi stava già viaggiando, quindi nel caso di "biglietto parzialmente non utilizzato", può riavere indietro i suoi soldi. Trenitalia prevede infatti questa possibilità "quando la continuazione del viaggio è impedita dall'interruzione della linea o dalla soppressione del treno o dei treni" con cui si doveva proseguire nel viaggio o "dalla mancata coincidenza causata dal ritardo di un treno del servizio nazionale e l'arrivo nella destinazione finale si prevede sia inferiore ad un'ora". E ancora, lo stesso è previsto "quando sulla base dell'esperienza di Trenitalia è oggettivamente prevedibile che il ritardo dell'arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all'orario previsto".

La procedura per ottenere il rimborso di uno più biglietti Trenitalia è spiegata sempre sul sito dell'azienda. Si può presentare un'istanza di rimborso sia fisicamente, in biglietteria, che online, compilando l'apposito webform (solo per i biglietti ticketless). Oppure si può telefonare al call center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l'app o il call center. E ancora, la domanda di rimborso si può inoltrare via posta, all'indirizzo "Trenitalia S.p.A., ufficio reclami e rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma".

Chi invece viaggiava con un treno Italo, o aveva in programma di farlo, può chiedere il rimborso se il convoglio non è mai partito, oppure è partito in ritardo di oltre un'ora. È possibile ottenere il valore del biglietto sia integralmente che soltanto per la parte di viaggio mai avvenuta. Se i disagi si sono verificati durante il viaggio di andata, il rimborso copre anche quello di ritorno. Viceversa, se i problemi riguardano soltanto il viaggio di ritorno non verrà rimborsata l'andata. Italo prevede il rimborso automatico, entro un mese, per i treni cancellati oppure in ritardo di più di un'ora. Se invece si intende rinunciare al viaggio, bisogna segnalarlo prima di partire.

La lista dei treni cancellati e in ritardo oggi

La circolazione è ancora sospesa tra Firenze e Bologna: è in corso l'intervento dei tecnici e del mezzo di soccorso. La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12. I treni Alta Velocità, InterCity e regionali possono subire ritardi fino a 250 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Programma dei treni Regionali. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato.

Il treno FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24) oggi è instradato sul percorso alternativo via Grosseto - Pisa - Genova - Milano.

Il treno FR 9504 Roma Termini (5:10) - Milano Centrale (8:50) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi via Pisa - Genova - Milano. I passeggeri diretti a Bologna e Reggio Emilia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova - Pisa - Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri diretti a Reggio Emilia e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9608 Salerno (5:15) – Milano Centrale (10:00) oggi termina il viaggio a Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri diretti a Bologna Centrale e Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9516 Battipaglia (5:30) - Torino Porta Nuova (13:00) oggi termina la corsa a Firenze Santa Novella. I passeggeri diretti a Bologna Centrale, Reggio Emilia, Milano Rogoredo, Milano Centrale, Torino Porta Susa e Torino Porta Nuova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9303 Milano Centrale (5:45) - Roma Termini (10:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova - Pisa - Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri diretti a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova - Pisa - Grosseto. I passeggeri diretti a Milano Centrale e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia da Torino Porta Nuova.

Il treno FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:53) oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Verona Porta Nuova, Rovereto, Trento e Bolzano possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06) oggi ha origine da Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Milano Centrale, Milano Rogoredo, Reggio Emilia e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50) oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emilia, Milano Rogoredo e Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:10) oggi ha origine da Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri in partenza da Milano Centrale e Bologna Centralei possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9617 Milano Centrale (9:35) - Roma Termini (12:34) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova - Pisa - Firenze.

Il treno IC 580 Terni (5:05) – Milano Centrale (12:15) oggi termina la corsa a Firenze Campo Marte. I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella, Prato Centrale, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo e Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 583 Milano Centrale (6:05) – Napoli Centrale (15:29) oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Campo Marte. I passeggeri diretti a Prato e Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 590 Salerno (8:58) – Milano Centrale (19:17) oggi è cancellato tra Firenze Campo Marte e Bologna Centrale. I passeggeri diretti a Prato Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 588 Roma Termini (10:22) – Trieste Centrale (18:37) oggi è cancellato tra Firenze Campo Marte e Bologna Centrale. I passeggeri diretti a Firenze Rifredi, Prato Centrale e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 584 Trieste Centrale (10:35) - Roma Termini (19:35) oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Campo Marte. I passeggeri diretti a Prato Centrale e Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 594 Trieste Centrale (13:27) - Roma Termini (21:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Orte via Falconara Marittima. I passeggeri diretti a Prato, Firenze Rifredi, Firenze Campo Marte, Arezzo, Terontola, Chiusi e Orvieto possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 597 Milano Centrale (13:58) – Salerno (0:22) oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Campo Marte. I passeggeri diretti a Prato Centrale e Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 592 Roma Termini (15:30) - Trieste Centrale (23:47) oggi è instradato sul percorso alternativo da Orte a Bologna via Falconara Marittima. I passeggeri diretti a Orvieto, Chiusi, Terontola, Arezzo, Firenze Rifredi e Prato possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 1962 Siracusa (13:35) - Milano Centrale (10:10) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi via Pisa - Genova - Milano. I passeggeri diretti a Prato, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza e Piacenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno ICN 868 Trieste Centrale (19:22) - Roma Termini (6:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Prato via Pistoia - Lucca - Viareggio - Pisa. I passeggeri diretti ad Arezzo, Terontola, Chiusi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia da Roma Termini.

Il treno ICN 797 Torino Porta Nuova (20:30) – Salerno (9:45) oggi è instradato sul percorso alternativo da Prato via Pistoia - Lucca - Viareggio - Pisa e ferma a Roma Ostiense. I passeggeri da e per Chiusi, Orvieto, Orte e Roma Tiburtina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 798 Salerno (20:38) - Torino Porta Nuova (9:20) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Campo Marte via Pisa - Genova - Milano. I passeggeri diretti a Parma e Piacenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno EN 281 München Hauptbahnhof (20:10) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (10:45) oggi termina la corsa a Bologna Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Di seguito, i treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti, con le relative informazioni:

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20)



• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)



• FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:44) - Torino Porta Nuova (18:00)



• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) - Milano Centrale (12:50)



• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (12:58)



• FR 9619 Milano Centrale (9:58) - Napoli Centrale (14:33)

Treni Alta Velocità cancellati oggi

• FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)



• FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)



• FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) - Roma Termini (9:28)



• FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) - Milano Rogoredo (8:15)



• FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)



• FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10)



• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Roma Termini (10:33)



• FR 9512 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:05)



• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50)



• FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)



• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Venezia Santa Lucia (15:34)



• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)



• FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)



• FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03)



• FR 9466 Trieste Centrale (6:42) – Roma Termini (12:00)



• FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:56)



• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)



• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)



• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)



• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22)



• FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)



• FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)



• FR 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)



• FR 9414 Salerno (7:13) - Venezia Santa Lucia (13:34)



• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)



• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:53)



• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) - Napoli Centrale (14:08)



• FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05)



• FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (12:00)



• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:20)



• FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07)



• FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33)



• FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)



• FR 9527 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06)



• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:40)



• FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50)

Nelle stazioni di Paola, Salerno, Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale e Milano Centrale è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.