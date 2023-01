"Rischio chimico", ritirate le confezioni di riso Vialone nano dai supermercati

Delle confezioni di riso di qualità Vialone nano sono state richiamate dal Ministero della Salute. Il motivo è la possibile presenza di quantità superiori ai massimi previsti dalla legge di una sostanza, il Triciclazolo. Il Ministero ha precisato di "Non consumare e riconsegnare le confezioni presso il punto vendita". L'avviso per "rischio chimico" si riferisce esclusivamente alle confezioni di riso vialone nano della marca Curtiriso con lotto P22101164. Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800036457.

Il Triciclazolo è una sostanza attiva utilizzata come funghicida.