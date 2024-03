Rocco Casalino travolto di insulti dal "re" degli ambulanti: "Miserabile gay di m****"

Rocco Casalino travolto da insulti omofobi. A scagliarsi contro l'ex portavoce di Giuseppe Conte è stato Augusto Proietti, considerato il "re delle bancarelle" di Roma. In un video postato sul suo canale YouTube datato 15 gennaio, Proietti non risparmia insulti a Casalino appellandolo "Miserabile, gay di m***".

Sono tre minuti di violenza verbale contro Casalino, "colpevole" di aver chiamato più volte i vigili urbani per far spostare bancarelle e furgoni parcheggiati su piazzale Flaminio, zona in cui vive: "Quel gay tutti i giorni telefona ai vigili urbani per farci fare i verbali".



Come si legge su RomaToday Proietti, ras degli ambulanti, è già noto alle cronache cittadine per gli insulti pesantissimi rivolti in più occasioni agli agenti della Polizia locale incaricati di controllare le autorizzazioni per il commercio ambulante, che gli sono costati una condanna a due anni e sei mesi di reclusione.

A Casalino è arrivata l'immediata solidarietà del Movimento 5 Stelle: "Sollecitiamo la Giunta capitolina e tutte le forze politiche a condannare con fermezza e chiarezza tali comportamenti. Non è tollerabile che il rispetto della legalità venga messa in discussione o barattata per un pugno di voti".

Il sindaco Gualtieri ha telefonato a Casalino per esprimergli la sua solidarietà. "Si tratta di un episodio inaccettabile: questa Giunta si batte da sempre per la legalità e non può tollerare che accadano episodi simili in città. Proseguiremo con determinazione il lavoro per ripristinare decoro e rispetto delle regole a piazzale Flaminio".