Dopo il fallimento fugge a Dubai: "Samuele Landi ucciso da un'onda anomala"

Paura per le sorti Samuele Landi, imprenditore 59enne originario di Arezzo trasferitosi da anni a Dubai insieme alla sua famiglia. Da giorni risultava scomparso; ora la notizia di un incidente in mare proveniente dagli Emirati fa temere che sia morto in una mareggiata.

Si attende la conferma del dna

Secondo l’agenzia stampa Wam, cinque persone sarebbero state travolte da una forte mareggiata dovuta al maltempo. Due sarebbero state tratte in salvo, mentre per gli altri non ci sarebbe stato niente da fare. I corpi risulterebbero irriconoscibili e l'identificazione avverrà quindi ora tramite esame del dna. L'ipotesi è che un'onda anomala avrebbe spazzato via la chiatta su cui Samuele Landi viveva per sperimentare il suo ultimo progetto, una serie di abitazioni galleggianti ancorate in mare aperto.

Come riporta Arezzo Today, le impronte digitali di uno dei dispersi sarebbero parzialmente corrispondenti a quelle di Landi. Ma tale corrispondenza - "matching", in gergo - non è del tutto sufficiente per l'identificazione. I familiari di Landi, la moglie Laura e i quattro figli, stanno quindi attendendo gli esiti del confronto del dna. Uno dei figli si è infatti sottoposto al test e i risultati potrebbero arrivare entro la giornata di oggi, 12 febbraio.

La condanna per bancarotta e la latitanza

Landi era stato amministratore delegato dell'azienda di famiglia Eutelia, che aveva portato ai vertici della telefonia prima del crac milionario nel 2010. A seguito di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta, nel 2019 l'imprenditore è stato condannato in via definitiva a 8 anni di carcere. Già nel 2010 era stato raggiunto a Dubai da un mandato d'arresto in seguito al quale non è mai rientrato in patria, risultando quindi latitante per la giustizia italiana.