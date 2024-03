"Fuori Israele": e gli studenti occupano le università. Bernini: "Intollerabile"

Mattinata di tensione tra studenti e forze dell'ordine all'interno delle università. Al centro, il conflitto in corso a Gaza e la partecipazione degli atenei italiani ad accordi di cooperazione tecnico-scientifica con Israele. "Con la resistenza palestinese - fuori Israele dall’Università", si legge nello striscione del collettivo "Cambiare Rotta".

Momenti di agitazione si sono registrati a Roma e a Genova, con il Rettorato della Sapienza occupato dagli studenti: "La Sapienza faccia come UniTo. Blocchiamo il bando Maeci Italia-Israele", è lo striscione affisso per protestare contro la rettrice Antonella Polimeni.

"Spintoni e cariche sugli studenti che vogliono partecipare all'assemblea all'interno del Rettorato. Ancora una volta l'unica risposta agli studenti che si mobilitano e vogliono parlare con la propria rettrice sono schieramenti di caschi e manganelli", scrivono gli attivisti di Cambiare Rotta denunciando violenze da parte della polizia.

Insulti e proteste contro il rettore a Genova. Bernini: "Violenza intollerabile"

All'università di Genova, il rettore Federico Delfino è stato pesantemente contestato dagli studenti, al termine di un incontro con tre rappresentanti. "Non si rende conto della responsabilità che ha è questo la rende complice del genocidio", lo hanno accusato gli studenti. Secondo quanto riferito, il senato accademico sarebbe iniziato regolarmente ma poi sospeso a causa delle proteste. Uno studente ha letto la lettera aperta al Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) per la sospensione dell’accordo di Cooperazione industriale scientifica e tecnologica tra Italia e Israele, firmato da più di 4mila docenti in tutta Italia tra cui 14 professori dell’ateneo genovese.

Un accordo, si afferma nella letttera "che è di quanto più inopportuno l’Accademia italiana possa portare avanti nella situazione in cui il mondo versa attualmente. Questa collaborazione legittima ancora una volta uno stato che è tutto fuorché legittimo, dando manforte al genocidio che Israele sta portando avanti da 75 anni in Palestina e che è degenerato ulteriormente negli ultimi mesi. I progetti di collaborazione in questione - scrivono i firmatari - hanno tutti la possibilità di essere sfruttati come dual-use, ovvero sia con scopo civile che militare: le tecnologie idriche ad esempio verranno sfruttate anche per rubare l’acqua dai pozzi palestinesi (cosa che già avviene per altro) mentre quelle dell’ottica di precisione per spionaggio e droni militari. I risvolti brutali di queste collaborazioni sono evidenti anche agli occhi dei docenti".

Dopo la lettura della lettera, però, un gruppo di studenti autonomi avrebbe fatto irruzione nel senato accademico: "Abbiamo dovuto sospendere la seduta - ha detto il rettore Delfino - l’università è il luogo del dialogo ma con una parte degli studenti , da cui ho ricevuto insulti, è impossibile avere un confronto".

Dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini "totale sostegno ai rettori Polimeni e Delfino" e il ringraziamento alle forze dell'ordine. "L'occupazione del rettorato de La Sapienza e l'aggressione al rettore dell'università di Genova sono azioni squalificanti che vanno ben oltre la libera manifestazione del pensiero o la protesta pacifica. Le Università- prosegue Bernini - non sono zone franche dove si possono mettere in atto intimidazioni o compiere reati. La violenza che alcuni collettivi stanno imponendo all'intera comunità accademica è intollerabile e vede come principali vittime proprio gli studenti. Condanno fermamente quanto sta accadendo e ringrazio le forze dell'ordine per il loro sostegno", ha commentato la ministra.