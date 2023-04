Silvio Berlusconi, come sta oggi: c'è il bollettino

"Ulteriore costante miglioramento" queste le parole che i medici di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì della scorsa settimana all'ospedale San Raffaele di Milano, usano per descrivere le condizioni dell'ex premier. Oggi, 13 aprile, è stato diffuso il nuovo bollettino.

Berlusconi in ospedale, il bollettino medico di oggi 13 aprile

"Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria". Scrivono Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva dell'Irccs di via Olgettina, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Il leader di Forza Italia è in terapia intensiva per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Per gli specialisti "Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo". Niente trasferimento quindi in altri reparti o dimissioni.