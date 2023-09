Testamento Berlusconi, il controllo di Fininvest a Marina e Pier Silvio: le cifre

Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi con una nota mandata dalla primogenita, presidente di Fininvest, annunciano di "aver accettato l'eredità del loro padre, interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa generosità". Il testamento di Silvio Berlusconi era stato aperto il 5 luglio scorso.

Cosa c'è nel testamento di Berlusconi: cosa è il "lock-up" per Fininvest

Composto da tre distinti scritti, il documento disponeva l'assegnazione ai figli Marina e Pier Silvio della quota disponibile dell'eredità, una mossa che comporta quindi il passaggio a loro della maggioranza azionaria di Fininvest, per un valore stimato di circa 5 miliardi di euro.

Gli altri lasciti riguardano il fratello di Silvio, Paolo Berlusconi, che riceverà 100 milioni di euro, la compagna Marta Fascina, anch'essa destinataria di 100 milioni, e l'amico Marcello Dell'Utri, a cui andranno 30 milioni di euro.

L'accordo sottoscritto dai cinque fratelli Berlusconi per l'accettazione del testamento del padre Silvio prevede un patto parasociale che recepisce le intese raggiunte, tra le quali una clausola di "lock-up", cioè un impegno a non vendere quote, per 5 anni, secondo cui nessuno dei fratelli modificherà le quote possedute nelle proprie holding e conseguentemente in Fininvest.

Secondo quanto riportato dalle agenzie, tutti e cinque i figli pagheranno secondo la ripartizione di tutto il patrimonio le cifre previste dai legati lasciati dal padre, pari a 230 milioni complessivi, per Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell'Utri. Ciò significa che Marina e Pier Silvio contribuiranno per il 26% ciascuno, mentre Barbara, Luigi ed Eleonora per il 16% ciascuno.

In particolare, l'intesa sottoscritta dai cinque fratelli Berlusconi prevede che Marina e Pier Silvio deterranno rispettivamente il 29,1% (insieme oltre il 58%) di Holding Italiana I, Holding Italiana II, Holding Italiana III, Holding Italiana VIII. In virtù di questo, la loro partecipazione complessiva e in trasparenza in Fininvest si tradurrà rispettivamente nel 26% (insieme il 52%), così come emerso dopo l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi deterranno rispettivamente circa il 14% delle 4 Holding (insieme circa il 42%); la loro partecipazione complessiva e in trasparenza in Fininvest risulterà pertanto pari al 16% ciascuno (insieme il 48%).

