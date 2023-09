Treni nel caos: ancora guasti all'alta velocità

La circolazione ferroviaria tra Nord e Sud Italia è rallentata per un guasto alla linea elettrica a Rigutino, in provincia di Arezzo, avvenuto poco prima le 16:30. Rfi ha richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria ma i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Arezzo e Chiusi e registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

I treni che percorrono la linea convenzionale possono registrare ritardi a seguito dell'alta intensità di traffico sulla linea.

Il treno FR 9639 Milano Centrale (14:30) - Reggio Calabria Centrale (23:05) può registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.