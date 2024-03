"A Trevignano nessuna apparizione della Madonna, stop ai raduni"

Non c'è alcuna apparizione, quindi stop ai raduni. In sintesi è la decisione del vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi, che ha emesso un decreto con cui dichiara la non soprannaturalità delle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano. "Constat de non supernaturalitate": le presunte apparizioni della Madonna non sono soprannaturali. E per questo, Salvi ha imposto ai sacerdoti il divieto di celebrare i sacramenti o guidare atti di pietà popolare "in modo tale da connettere entrambi, in modo diretto e indiretto, con gli eventi di Trevignano Romano - si legge nel decreto scritto del vescovo - il divieto di recarsi nel luogo dell'apparizione alimentando nei fedeli I'idea che vi sia un qualche riconoscimento ecclesiale".

Un provvedimento che fa chiarezza su una storia molto controversa, che ha scatenato diverse polemiche. Nel decreto, Salvi impone alla veggente da parte di Maria Giuseppa Scarpulla - da tutti conosciuta come Gisella Cardia - di rispettare le decisioni prese e di iniziare un percorso di purificazione. Inoltre, avverte "i fedeli di astenersi dall'organizzare e/o partecipare a incontri privati e/o pubblici (siano essi di preghiera e/o di catechesi) che diano per certa e indubitabile la verità sovrannaturale degli eventi di Trevignano".

La presunta veggente aveva attirato su di sé l'attenzione mediatica e dei fedeli dopo aver sostenuto di aver ricevuto dei messaggi da Maria, Gesù e Dio, e una statua della Madonna di sua proprietà, acquistata a Medjugorje, avrebbe pianto lacrime di sangue. Nelle diverse manifestazioni miracolose attribuite alla Madonna, anche presunte stigmate e una fantasiosa moltiplicazioni di gnocchi. Il fenomeno ha attirato a Trevignano folle di persone e un "clamore mediatico", scrive il vescovo locale, che ha spinto ad un'accelerazione delle procedure di accertamento, con l'arrivo del decreto firmato da Salvi.