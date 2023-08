Turisti italiani scappano dal ristorante senza pagare il conto, interviene l'ambasciata

Una comitiva di italiani all'estero scappa da un ristorante senza pagare il conto e interviene il Governo. Succede anche questo nell'estate 2023, quella segnata dalla fuga degli italiani che sempre di più scelgono di trascorrere le vacanze fuori dai confini nazionali per sfuggire alle tariffe poribitive di casa nostra. Moltissimi hanno scelto l'Albania ed è qui che si è rischiato l'incidente diplomatico.

A Berat quattro italiani che sono scappati da un ristorante senza pagare il conto, circa 80 euro. Una fuga immortalata in un video di sorveglianza, pubblicato alla stampa locale e diventato virale. Si vedono i quattro uscire uno dopo l'altro e correre via.

A distanza di giorni però ecco la comunicazione dell'ambasciata italiana a Tirana: "Su indicazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat. Gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano".

La stessa premier Meloni ha scelto l'Albania per dei giorni di vacanza. In un'intervista a La Stampa il premier albanese Edi Rama ha raccontato che quando durante il loro incontro a Valona ha riferito dell'episodio "tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all'ambasciatore: 'Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L'Italia non può perdere di rispetto all'estero'".

