Verisure è stata multata per pubblicità ingannevole

Verisure Italy, la nota società che fornisce sistemi d'allarme e relativi servizi, è stata sanzionata dall'Antitrust con una multa da 4 milioni e 250mila euro. Sono 4, secondo l'autorità, le condotte del Codice di consumo violate da Verisure.

La società avrebbe svolto attività promozionale ingannevole, dal 2021 al 30 ottobre 2023 attraverso vari canali di comunicazione (spot televisivi, cartellonistica, sito web); secondo l'Antitrust, ha inoltre ostacolato il recesso dal contratto e ha attivato automaticamente il servizio durante il periodo di ripensamento che spetta ai consumatori per legge. Sarebbero inoltre state fornite indicazioni ambigue sul foro competente al quale il consumatore si sarebbe potuto rivolgere.

"Condotta aggressiva" e clausole poco chiare

Nella nota dell'Antitrust si legge che Verisure "ha omesso o non evidenziato che, sottoscrivendo il contratto, non si acquistavano il sistema e gli apparati di allarme Verisure che, invece, si ricevevano solo in comodato d'uso gratuito".

Inoltre, nella fase di recesso dal contratto, la società attua "una condotta aggressiva con una serie di comportamenti ostativi alla conclusione del rapporto, come il mancato o ritardato accoglimento delle istanze di recesso". Per ostacolare il recesso dal contratto, la società proseguiva ad emettere fatture nei mesi successivi alla cessazione del servizio e ritardava nel disinstallare gli impianti di allarme.

Dal 2019, Versiure "inizia immediatamente a prestare il servizio durante il periodo di esercizio del diritto di ripensamento, senza una richiesta espressa da parte del cliente, come richiesto dal Codice del consumo". Infine, è anche risultata ambigua l'indicazione relativa al foro competente cui il consumatore si sarebbe potuto rivolgere, in caso di eventuali controversie con la società.