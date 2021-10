Il consigliere municipale che posta inni fascisti: scoppia il caso

Alla fine il caso Vincenzo Sollazzo approda anche alla Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo: dopo quanto fatto emergere da Napoli Today, e cioè il fatto che il consigliere municipale eletto nella colazione del neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (centrosinistra) ha postato in passato sulla sua pagina Facebook diversi contenuti di stampo fascista, Cruciani gli ha “teso un’imboscata” in pieno stile Zanzara chiamandolo a sorpresa.

"Hai postato o no questi inni fascisti?" ha chiesto il conduttore radiofonico, mentre Sollazzo dal canto suo prima ha provato a trincerarsi dietro un “no comment”, poi ha minacciato di “chiamare la polizia perché mi state dando fastidio”. Minaccia cui Cruciani ha replicato con ancor più veemenza: "Siamo noi che chiamiamo la polizia" ha urlato prima che Sollazzo chiudesse la telefonata.

Quella che coinvolge Cruciani è soltanto l’ultima tappa di una vicenda esplosa qualche giorno fa, dopo che Napoli Today ha fatto notare come Sollazzo avesse usato Facebook per condividere una serie di contenuti di stampo fascista e inneggianti Mussolini: il 5 agosto scorso un messaggio commemorativo di una persona immortalata mentre esegue il saluto romano, andando indietro al 5 aprile gli “Auguri camerata" di un conoscente, il 21 febbraio un doppio post con due inni fascisti recuperati da Youtube: ‘Giovinezza’ e ‘All'armi’.

Contenuti che Sollazzo, eletto nella lista Azzurri a sostegno del candidato presidente del centrosinistra nella sesta Municipalità, Sandro Fucito, non si è premurato di nascondere, ma ha lasciato sulla bacheca e aperti al pubblico. E da cui Manfredi ha preso le distanze: "Non conosco questo consigliere municipale, ma alcune sue considerazioni diffuse sui social sono diametralmente opposte ai valori fondanti della nostra coalizione e della politica che intendiamo realizzare per la città di Napoli - ha detto il nuovo sindaco di Napoli - Invito anche il gruppo a cui appartiene (Azzurri, ndr) a prendere le distanze dal consigliere eletto adottando le dovute decisioni".

Immediata la replica di Sandro Fucio, che a Napoli Today ha fatto sapere che "qualora ritenesse di definirsi fascista (Sollazzo, ndr) oggi posso serenamente riferirgli che ha sbagliato coalizione unitamente a chi ha proposto la sua candidatura. Ovviamente qualora avesse cambiato posizione e vorrà porsi al servizio della collettività con metodo democratico e per definizione anti fascista, potrà liberamente comunicarlo". Dal diretto interessato nessun commento ufficiale né post su Facebook, uniche eccezioni una lunga serie di "santini" e immagini a tema religioso.