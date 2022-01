Volo Miami-Londra costretto a rientrare per colpa di un no-mask

Un volo dell'American Airlines è stato costretto al rientro a causa di un passeggero no-mask che non ne ha voluto sapere di rispettare le regole per limitare i contagi Covid. "Il volo 38 è tornato a Miami a causa di un cliente disturbatore che si è rifiutato di rispettare il requisito federale di indossare la mascherina", ha dichiarato la compagnia aerea in una nota.

Cosa è successo sul volo 38 della American Airlines

Il Boeing 777 della American Airlines, in volo da Miami a Londra con a bordo 129 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio, è stato costretto a rientrare in Florida a causa di un passeggero no-mask. Il passeggero a Miami è stato accolto dalla polizia, accorsa per scortare il 'ribelle' fuori dall'aereo. Sulla base di quanto accaduto, l'American Airlines ha deciso di inserire il nome del passeggero "nella lista interna di rifiuto" della compagnia, in attesa di ulteriori indagini. In America non è la prima volta che accadono fatti del genere, tanto che l'autorità di regolamentazione dell'aviazione civile (Faa) a gennaio del 2021 si è trovata costretta ad applicare una politica di tolleranza zero verso chi si rifiuta di attenersi alle regole anti Covid.