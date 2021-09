Il "buco" di Whatsapp che espone gli utenti agli attacchi hacker

Una specie di buco nelle foto di Whatsapp modificate con i filtri, che un hacker avrebbe potuto sfruttare per entrare e accedere ai dati personali di chi aveva prodotto la foto modificata. Lo ha scoperto la divisione “Threat Intelligence” di Check Point Software Technologies, un'azienda israeliana produttrice di dispositivi di rete e software, specializzata in prodotti relativi alla sicurezza informatica. I membri del gruppo hanno scoperto un problema nella funzione filtro delle immagini inviate attraverso l’applicazione di messaggistica diffusa in tutto il mondo. Un esempio è quando si mandano selfie scattati direttamente con l’app e, prima dell’invio, ritoccati con uno dei vari filtri. Proprio uno di quelli, sarebbe stato una trappola per gli utenti, esposti alla minaccia degli hacker, i quali avrebbero potuto sottrarre o leggere informazioni sensibili.

Il filtro modifica i pixel dell'immagine originale per ottenere effetti visivi, come la sfocatura o la nitidezza. Proprio quella modifica avrebbe potuto anche portare al crash di WhatsApp e alla compromissione della memoria. Così facendo un hacker, sfruttando l’immagine modificata, avrebbe potuto modificare a sua volta la foto, sfruttando il buco per rubare i dati personali.

La scoperta risale a novembre 2020, ma è stata resa nota solo oggi. I responsabili dell'applicazione hanno già rilasciato un aggiornamento e la stessa Whatsapp ha precisato di “non avere motivo di credere che gli utenti siano stati colpiti da questo bug”.