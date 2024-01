Come far sparire la cellulite: i giusti alimenti, il piano alimentare completo e gli integratori naturali

La cellulite è un problema estetico che affligge molte donne. Per combatterla, oltre a una corretta alimentazione e attività fisica, è importante anche disintossicare l'organismo.

Non solo quindi una corretta dieta e il costante allenamento, ma anche un percorso disintossicante che comprenda un corretto regime alimentare, la gestione dello stress e il supporto di integratori naturali.

In questo articolo, grazie a Riccardo Gaspari, wellness consultant specializzato nella scienza dell’allenamento e nel lifestyle per il benessere, e al suo libro “Vincere la cellulite – con alimentazione, integrazione e allenamento (Edizioni Lswr), vedremo come strutturare un periodo di disintossicazione per far sparire la cellulite, quali sono gli alimenti e gli integratori naturali da prediligere, e come contrastare lo stress, che è un fattore che contribuisce alla formazione della cellulite.

Come strutturare un periodo disintossicante?

Seguire un periodo disintossicante non è difficile: lo si può fare per due o tre giorni dopo un periodo di bagordi alimentari, oppure per qualche giorno al mese.

Le poche ma ferree regole sono:

1) no al cibo conservato (quello delle scatole, dei sacchetti, delle lattine),

2) no agli alimenti raffinati (quelli troppo bianchi: farina, riso, zucchero, sì alle alternative integrali),

3) no alcolici,

4) no carni rosse, salumi e formaggi stagionati.

5) via libera a frutta e verdura fresche di stagione, legumi, formaggi freschi magri.

6) Bere molta acqua (aiuta il corpo a smaltire le tossine).

7) Sì a centrifugati di verdura e tisane.

Detox: quali alimenti scegliere e quali evitare per far sparire la cellulite

Ecco alcuni alimenti che facilitano la depurazione e che sono vivamente consigliati durante la dieta disintossicante per far sparire la cellulite: ananas, carciofo, cipolla, cetriolo, cocomero, finocchio, prezzemolo, sedano (bio), cavoli, broccoli, mele, prugne, frutti di bosco, riso integrale, yogurt bianco naturale, olio extravergine d’oliva.

Quali sono, invece, gli alimenti da eliminare nei giorni di dieta depurativa? Sale, cibi affumicati, fritti, dolciumi, caffè, würstel, hamburger, alcolici.

L’ingrediente base per la dieta detox

Le modalità di distribuzione dell’acqua nel corso della giornata sono estremamente importanti. È infatti necessario bere a digiuno la mattina appena alzati e possibilmente lontano dai pasti nel corso delle ore successive. Bere limitate quantità di acqua rende inutile qualsivoglia tentativo di depurazione e disintossicazione da parte dell’organismo nei confronti delle tossine.

Oltre all’acqua, anche bere le tisane e alcuni tipi di tè può aiutarci nel delicato ma importante lavoro di pulizia e drenaggio corporeo e contribuire a far sparire la cellulite. Il tè bancha e il tè bianco fanno proprio al caso. Il primo è naturalmente privo di caffeina e teina ma ricco invece di minerali e dall’azione diuretica importante. Il secondo invece ha un’azione antiossidante piuttosto decisa.

Quali integratori scegliere per far sparire la cellulite

Gli integratori naturali, spesso fitoterapici, favoriscono l’eliminazione delle scorie in maniera delicata e fisiologica, senza creare alcuno scompenso all’organismo, apportandogli solo ed esclusivamente benefici. “Le sostanze naturali contenute in questi prodotti, infatti, svolgono un effetto drenante e depurativo”.

Fra la grande gamma che madre natura ci offre, “troviamo il tarassaco (che contiene inulina), il cardo mariano (che contiene silmarina), il carciofo, la meriva e anche la spirulina”.

Di fondamentale importanza è sottolineare che, a differenza di un farmaco, che solitamente si presenta sotto forma di una molecola singola, questi prodotti, creati esclusivamente con sostanze 100% naturali, risultano essere un mix di diverse sostanze che svolgono un’azione sinergica su più fronti.

Di conseguenza, oltre alla totale eliminazione degli effetti collaterali potenzialmente causati dall’uso di farmaci, questi preparati naturali hanno sull’organismo un effetto drenante sui liquidi in eccesso e depurativo sull’intero organismo.

Importante: questi prodotti vanno utilizzati in maniera intelligente ed è sempre consigliato affidarsi a medici ed esperti nei vari settori prima di intraprendere qualsiasi protocollo alimentare o di allenamento.

Un esempio di piano alimentare detox

Vediamo quindi insieme un esempio di piano nutrizionale detox per far sparire la cellulite realizzato in collaborazione con il dott. Patrizio Bianchi, biologo nutrizionista.

Colazione: bicchiere d’acqua con limone spremuto prima di iniziare la colazione + olio di lino biologico.

Yogurt di soia bianco senza zuccheri + porzione di frutta di stagione + fiocchi di cereali (senza zuccheri) + mix di frutta secca.

Spuntino: frutta di stagione + frutta secca.

Pranzo: iniziare il pranzo con insalata mista condita con olio extravergine di oliva e spezie.

Pasta integrale (frumento-farro-grano saraceno) con verdure a piacere e legumi secchi (ceci-lenticchie-fagioli).

Merenda: tè verde dolcificato con stevia (facoltativamente) e frutta

Cena: iniziare la cena con verdura mista cruda o cotta (a vapore o grigliata), condita con olio extravergine di oliva e spezie.

Pesce azzurro, alici o sarde, o sgombro fresco conditi con olio extravergine di oliva e spezie + mix di semi (lino-chia-zucca-girasole)

Stop allo stress per aiutare il fegato

Infine, è bene anche evitare quanto più possibile lo stress e imparare le tecniche di meditazione. Lo stress infatti aumenta i livelli di cortisolo e questo contribuisce a un ulteriore surplus di lavoro per il fegato.

Ci sono alimenti che permettono di controllare il livello di zuccheri nel nostro sangue e così combattere l’ansia, veri e propri antistress naturali.

Ecco alcuni esempi: