Quando il congelatore emana cattivi odori (e perchè può essere pericoloso)

Il congelatore è un elettrodomestico indispensabile per conservare gli alimenti per lunghi periodi senza che questi si degradino. Le basse temperature rallentano il naturale processo di invecchiamento facendo sì che i cibi restino commestibili per molti mesi, evitando numerosi sprechi. Tuttavia, per mantenere il cibo sano e sicuro, e far sì che il freezer funzioni egregiamente, bisogna igienizzarlo spesso ed accuratamente. Ciononostante, può succedere che con il tempo e l'utilizzo frequente, questo inizi ad emanare odori poco gradevoli. Enzo Palombo, professore di Microbiologia presso la Swinburne University of Technology (Australia) spiega perché ciò può accadere e come fare per evitarlo.

Quando i cattivi odori sono causati dai microbi

Dietro i cattivi odori emanati dal congelatore ci possono essere diverse cause, tra queste la più comune sono i microbi (batteri, lieviti e muffe). Sebbene un congelatore inibisca la crescita dei microbi deterioranti più comuni, alcuni possono ancora proliferare se la temperatura supera i -18 ? (temperatura consigliata per il congelatore). Questa condizione si può verificare ad esempio quando c’è una mancanza di corrente per più di qualche ora o se si mette qualcosa di caldo nel congelatore. A favorire la crescita dei microbi può essere anche la cattiva conservazione del cibo (contenitori semi aperti ad esempio) oppure se si scongela parzialmente un alimento e poi lo si mette nuovamente nel congelatore. In tal caso i microbi iniziano a proliferare, emanando sostanze chimiche e composti organici volatili (o COV).

In che modo il congelamento ‘trasforma’ il cibo

Nel processo di congelamento, gli alimenti si raffreddano a una temperatura (-18°C) che trasforma l'acqua dallo stato liquido allo stato solido (cristalli di ghiaccio). Solitamente ciò avviene in circa 24 ore. Una volta terminato il processo di congelamento, l'acqua non è più disponibile per la crescita dei batteri che, con il loro sviluppo, contribuiscono al deterioramento degli alimenti causando in alcuni casi anche intossicazioni o tossinfezioni alimentari. Il congelamento, dunque, inibisce l’attività dei batteri, ma rallenta anche l'attività degli enzimi naturalmente presenti in alcuni alimenti, contribuendo a preservare alcune caratteristiche dei prodotti "freschi". Tuttavia, alcune di queste caratteristiche posso anche andare perdute: se il processo di raffreddamento avviene lentamente, nei prodotti congelati possono crearsi dei macrocristalli che, a causa delle loro dimensioni, provocano una rottura delle cellule, con una parziale perdita della struttura originaria. In tal caso, nelle fasi di scongelamento e cottura si possono verificare perdite di nutrienti e un peggioramento degli aspetti organolettici.

Il fenomeno del "rigetto della salamoia"

Altre volte può capitare che il processo di congelamento provochi cambiamenti fisici negli alimenti che ne aumentano la degradazione, come il “rigetto della salamoia”. Un fenomeno che si verifica quando i sali, presenti negli alimenti, non si adattano alla struttura dei cristalli di ghiaccio, ma vengono concentrati ed espulsi. Questo accade poiché l'acqua pura si congela a una temperatura più elevata rispetto all'acqua con sostanze disciolte in essa. Segni visibili di questo fenomeno sono i "cristalli di ghiaccio" o le "bruciature da congelamento" su carni e altri alimenti. Se queste molecole organiche espulse sono volatili, si sposteranno nel congelatore e si attaccheranno ai cibi (se sono sostanze "idrofile" o amanti dell'acqua) rendendoli pericolosi, o a cose come vassoi o cubetti di ghiaccio in silicone, facendoli diventare maleodoranti (se sono sostanze "idrofobiche" o che respingono l'acqua).

Essendo i congelatori domestici solitamente collegati al frigorifero, questo offre un'altra opportunità in più ai cattivi odori di muoversi attraverso i sistemi. Le due unità condividono infatti un'unica fonte di raffreddamento e canale del flusso d'aria. Pertanto, se il frigorifero emana cattivi odori provenienti dal cibo all'interno (naturale o dopo il deterioramento microbico), è molto probabile che migreranno nel congelatore.

Come eliminare i cattivi odori dal congelatore

"Ci sono alcuni semplici passaggi da seguire - spiega il microbiologo Palombo - per evitare che il congelatore emani cattivi odori. Innanzitutto, cerca di evitare che si sviluppino conservando bene il cibo. Se metti il cibo in un contenitore ermetico (il vetro è il materiale migliore), rallenterà drasticamente il rilascio di eventuali composti aromatici prodotti dai batteri o dal cibo stesso. Inoltre, è meno probabile che il cibo coperto assorba odori e sapori da altri cibi che lo circondano". Se gli odori si sono già sviluppati, Palombo consiglia di eliminarli seguendo questi semplici passaggi: