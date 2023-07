Tinta capelli: come scegliere il colore giusto

Scegliere il colore di capelli giusto per la propria carnagione non è facile e ha alcuni fattori da considerare e concetti molto interessanti che si possono imparare per ottenere risultati sorprendenti.

Proprio perché non è facile trovare il colore perfetto per i capelli, Sonia Chirico, esperta consulente d’immagine, formatrice professionale per parrucchieri e nei saloni di Hair Stylist e membro dell’associazione Image Consultants International, parla dell'armocromia e di come questa può aiutare ad avvicinarsi al look desiderato, quando si è alla ricerca di un cambiamento o se si è già state deluse più volte dal fatto che il risultato non è stato quello che si aspettava.

"L'armocromia aiuta a scegliere il colore ideale, e ci permette di vedere le diverse tonalità su una scala numerica, come quella che vediamo nelle tinture per capelli che acquistiamo. In base a questa scala i colori vengono misurati e miscelati”, commenta Chirico.

L'armocromia dei capelli è la branca che utilizza questa scienza per colorare i capelli in base alla saturazione, all'intensità e alla brillantezza desiderate. Viene inoltre utilizzata per determinare la tonalità ideale dipendendo dal sottotono della pelle, al colore degli occhi e allo stato attuale dei capelli. Quando si colorano i capelli, è necessario considerare lo stato delle ciocche, se i capelli sono stati trattati in precedenza o meno, e se la tonalità attuale è uniforme o grigia. I risultati dipenderanno da tutti questi fattori.

Per comprendere l'utilità dell'armocromia nella scelta del colore di capelli ideale, è necessario però conoscerne prima le basi.

Cerchio cromatico

Il cerchio cromatico è stato scoperto da Isaac Newton ed è stato il punto di partenza per migliaia di applicazioni del colore nel marketing, nella pubblicità e persino nella psicologia. Si basa su un cerchio con sei toni riflessi nella scomposizione della luce rispetto allo spettro solare: rosso, giallo e blu (colori primari), seguiti da blu scuro, verde e viola.

Da queste tonalità, tuttavia, emergono famiglie di colori, le cui variazioni dipendono dall'intensità. In un cerchio cromatico completo si possono osservare fino a 12 tonalità diverse. Le variazioni di un colore sono definite in base alla sua altezza o variazione, misurata su una scala numerica da 1 a 10. 1 è il più scuro (nero) e 10 è il più chiaro (platino o biondo chiarissimo).

Questa è la scala:

1. Nero.

2. Bruno scuro.

3. Castano scuro.

4. Castano medio.

5. Castano chiaro.

6. Biondo scuro.

7. Biondo medio.

8. Biondo chiaro.

9. Biondo molto chiaro.

10. Biondo platino o extra chiaro.

Quindi, quando si sceglie la tinta per capelli ideale per la propria carnagione, si deve considerare la variazione di tonalità che si desidera. In base a ciò, la trasformazione sarà più scura o più chiara.

Riflessi del colore

Un'altra scala numerica dell'armocromia dei capelli da considerare è il riflesso o la tinta.

Troviamo i seguenti:

1. Blu - cenerino.

2. Viola - iridescente, perlato.

3. Giallo - dorato.

4. Arancione - ramato.

5. Mogano.

6. Rosso - rossastro.

7. Verde

Come utilizzare l'armocromia per scegliere la tintura per capelli ideale per la vostra carnagione?

Con le informazioni evidenziate prima, si identificano i numeri che accompagnano le tinte. Un esempio: una tintura per capelli blu-nera avrà una nomenclatura di 1 - 1.

La prima cosa da scegliere è considerare il colore attuale dei capelli, che si chiama "base". È inoltre necessario decidere se si desidera schiarire, scurire o attenuare il colore, per il quale si può consultare la scala delle variazioni.

"Tenete presente che per ottenere un tono naturale e duraturo, dovreste scegliere un colore di due livelli più chiaro o più scuro rispetto alla base dei vostri capelli”, dice Chirico. "Se invece volete un aspetto più caldo, scegliete un colore rosso tendente al l’arancio o al biondo bronzo o color miele. Per un tono più freddo, scegliete le tonalità cenere, fumé” o ramato".

Come posso scegliere tra toni caldi e freddi, a seconda della mia carnagione?

“Scoprendo il vostro sottotono tramite i drappi di diversi colori e tonalità usati per l’analisi del colore”

Ci sono diversi consigli per capire se i toni freddi o caldi fanno al caso vostro:

Guardati allo specchio mettendo una maglia o un tessuto color oro posto sotto il viso, poi passa al drappo color argento. Individua quale dei due ti uniforma di più il viso facendoti apparire meglio più solare e armoniosa.

Mentre se il colore scelto non è appropriato, noterete in risalto anche le piccole imperfezioni, come nei, occhiaie, rossori della pelle, ecc..

Controlla il colore delle vene del polso. Se noti che sono bluastre o violacee, le tonalità fredde fanno al caso tuo. Sembrano verdastre? Allora le tonalità calde sono quelle per te.

Consigli di colore per ogni tonalità di pelle

Non è facile comprendere le nomenclature e le basi del colore dei capelli, per cui queste sono alcune raccomandazioni generali che vi condurranno al colore di capelli ideale in base alla vostra carnagione: