Oroscopo 2024: il look giusto per ogni segno zodiacale

Il 2024 è ormai alle porte e con l’avvicinarsi del nuovo anno cresce anche la curiosità di scoprire che cosa le stelle hanno in serbo per i prossimi dodici mesi.

Barberino’s, la catena di barbershop italiana che sta rivoluzionando la professione del barbiere nel nostro Paese, volge lo sguardo al cielo e, sulla base dei transiti che caratterizzeranno il 2024, consiglia ai 12 segni dello Zodiaco il giusto look, tra barba e capelli, o un prodotto immancabile per affrontare al meglio l’anno che verrà.

Ariete: tranquillità e un pizzico di leggerezza

L’Ariete, segno in cui è domiciliato Marte, sa essere sicuro di sé, deciso, coraggioso, tenace, irruente e sexy. Per i nati Ariete, il 2024 sarà un anno piuttosto tranquillo, a eccezione di chi festeggia il compleanno negli ultimi giorni del segno, che dovrà vedersela ancora con la quadratura di Plutone. Nel corso del 2024 arriverà, però, anche Giove in Gemelli, che porterà fortuna, leggerezza e spensieratezza.

Il consiglio di Barberino’s: per il vivace Ariete, il taglio del 2024 è lo Shag, un look leggero che gioca sulle irregolarità date da una scalatura a più livelli, con punte molto sfilate e volumi che si concentrano nel centro della testa.

Toro: tra stravolgimenti, voglia di rinnovarsi e fortuna

Il Toro, dominato da Giove e Venere, è un amante dei piaceri della vita, paladino della stabilità, della lentezza e dell’affidabilità, valori che potrebbero essere messi a dura prova da Urano che anche per il 2024 resterà nel segno portando il suo carico di novità e bisogno di rinnovo in diversi aspetti della vita. A favore, invece, ci saranno Saturno e Nettuno, che porteranno determinazione e forza d’animo, ma anche intuizione ed empatia.

Il consiglio di Barberino’s: concedersi una coccola per ritrovare il piacere del tempo per sé stessi e il lusso della lentezza; via libera dunque a maschere viso, come quelle idratanti in tessuto.

Gemelli: Saturno contro non ti temo! In arrivo il Pianeta della fortuna

I Gemelli sono il segno del movimento, della spensieratezza, del divertimento e della comunicazione. Nel 2024 si preparano ad accogliere il pianeta della buona sorte, Giove, che dopo alcuni mesi arriverà con il suo carico di fortuna, buon umore e belle notizie. Nettuno e Saturno, invece, saranno in quadratura e potrebbero portare un po’ di confusione e la necessità di tagliare alcuni rami secchi. I nati nei primi giorni del segno avranno inoltre un bel transito di Plutone, che porterà una piccola rivoluzione o, in alcuni casi, una vera e propria rinascita.

Il consiglio di Barberino’s: il taglio del 2024 è giovanile e sbarazzino come il Caesar Cut, caratterizzato da una frangetta corta e che, per un tocco più moderno, può essere abbinato a una rasatura completa ai lati.

Cancro: un anno all’insegna della forza di volontà e dell’empatia

Il Cancro è il segno d’acqua per eccellenza: sensibile, dolce, protettivo, attento alla famiglia e dominato dalla Luna, simbolo dell’emotività. Nel 2024, Nettuno in Pesci e Urano in Toro formeranno aspetti favorevoli per i nati del segno, portando capacità visionaria, ampliando la sensibilità (già tipica del Cancro) e facendo giungere belle occasioni e novità improvvise.

Il consiglio di Barberino’s: nel 2024 bisogna puntare su un look rassicurante, come la Stubble Beard, tipica di uno stile naturale ma curato nei minimi dettagli, a partire dai bordi, che sono sempre puliti e regolari.

Leone: parola d’ordine “flessibilità”

Il Leone è il re dello Zodiaco, un segno coraggioso, orgoglioso, determinato e fiero che ama farsi in quattro per gli altri, soprattutto quando sa di essere ammirato e riconosciuto. Amante del lusso, è un segno dominato dal Sole e non può certo passare inosservato. Il 2024 potrebbe richiedere un po’ di flessibilità in più per raggiungere i propri obiettivi, ma un segno come questo di sicuro non si farà spaventare da qualche grana che Urano e Giove in quadratura potrebbero portare.

Il consiglio di Barberino’s: per concedersi sempre il meglio e trasformare la rasatura in un’esperienza sofisticata e d’impatto la scelta giusta è regalarsi un nuovo rasoio, meglio se dal design classico ed elegante.

Vergine: un po’ di sollievo dopo le fatiche

La Vergine è un segno razionale, diligente, preciso e un po’ puntiglioso, ma anche pratico e orientato alle soluzioni utili e immediate per risolvere i problemi. Giove in Toro, nel 2024, regalerà ancora qualche bella novità e un pizzico di fortuna per alleviare le pene di Saturno e Nettuno in opposizione, che negli anni scorsi possono aver spinto a rimettere in discussione alcuni aspetti della propria vita.

Il consiglio di Barberino’s: scegliere un grande classico, preciso e ordinato, come la barba corporate, che si realizza lasciandola crescere dalle 2 alle 6 settimane, rasando regolarmente la linea superiore delle guance e la parte inferiore del collo. Per un look serio, ma elegante.

Bilancia: tra rivoluzioni e benessere

Il segno della Bilancia, governato da Venere in combo con Saturno, è sempre attento all’altro e al benessere di chi gli sta intorno, ma, soprattutto, è il segno per eccellenza amante dell’eleganza e di un’estetica ordinata, raffinata e di classe. Nel 2024, i nati nei primi giorni della Bilancia inizieranno a giovare della forza rivoluzionaria e positiva di Plutone in Acquario e, nella seconda parte dell’anno, della fortuna e del benessere portato da Giove in Gemelli.

Il consiglio di Barberino’s: per un look impeccabile ed elegante in ogni momento, il segreto è una crema disciplinante dal fissaggio leggero, che permette il rimodellaggio durante tutta la giornata.

Scorpione: la luce alla fine del tunnel? Manca poco

Lo Scorpione è il bello e dannato dello Zodiaco: profondo, intelligente, tenebroso, sexy e un po’ vendicativo. Sensibile, perché è pur sempre un segno d’acqua, ma dominato da Plutone, che porta ad amare il tormento, l'introspezione e l’analisi. Nel 2024, lo Scorpione avrà ancora Urano opposto che porterà a stravolgimenti improvvisi e alla rimessa in discussione di punti fermi, oltre a qualche imprevisto dato dall’opposizione di Giove, fino a maggio. Da giugno, però, molti del segno cominceranno a tirare po’ il fiato e a vedere la luce in fondo al tunnel.

Il consiglio di Barberino’s: l’ideale è un taglio sexy, evergreen e adatto a ogni occasione come il Bro Flow. Perfetto per i capelli mossi e medio-lunghi che, dopo il lavaggio, vengono pettinati all’indietro e lasciati asciugare naturalmente: minimo sforzo e massima resa.

Sagittario: è tempo di fare pulizia

Segno di fuoco amante del viaggio, il Sagittario è un instancabile scopritore del mondo, colto e filosofico, ma, a tratti, un po’ avventato e ingenuo. Divertente e compagnone, è spesso l’anima della festa e conquista tutti grazie al suo fascino magnetico ed esplosivo dato da Giove, dominatore del segno insieme a Nettuno. Il 2024 sarà un anno un po’ tosto a causa delle quadrature di Saturno e Nettuno in Pesci, che portano ancora per qualche tempo il bisogno di fare pulizia e di rimettersi in discussione.

Il consiglio di Barberino’s: la Barba Hipster, a metà tra una barba curata e una incolta, è perfetta per chi cerca uno stile senza confini e senza tempo, ma dallo stampo moderno.

Capricorno: un anno di successi

Ambizioso, leader naturale, affidabile e determinato, il Capricorno è il tipo che prende le situazioni in mano e le gestisce senza troppe paranoie. Ama il lusso come riconoscimento della sua posizione, ma sa farsi notare anche grazie alla sua ironia acuta e intelligente. Nel 2024 le stelle sono dalla sua parte, con transiti favorevoli di Giove, Urano, Saturno e Nettuno. Si prepara un anno di successo e belle novità sotto ogni aspetto!

Il consiglio di Barberino’s: è arrivato il momento di regalarsi una nuova fragranza per sottolineare l’allure che il 2024 porterà; per un segno deciso e ambizioso la profumazione ideale è carismatica, elegante e misteriosa, come quelle a base di note speziate, cuoio, legni dolci e ambra grigia.

Acquario: attenzione alle rivoluzioni improvvise

L’Acquario, caratterizzato da anticonformismo e un profondo idealismo, è il segno dell’individualità al servizio della collettività, della genialità e dell’innovazione. Nel 2024, accoglierà il pianeta più rivoluzionario e potente di tutti: Plutone. Occhio, dunque, alle rivoluzioni, specie se annunciate da eventi inattesi dovuti alla quadratura di Urano — che porterà ancora un po’ di scompiglio —, unita, nella prima parte dell’anno, a quella di Giove.

Il consiglio di Barberino’s: il look del 2024 è caratterizzato da una barba anticonformista ma curata nei minimi dettagli, come la Ducktail Beard, data dal contrasto tra forme e volumi, che sono più accentuati sulla mascella — dove si tiene un pizzetto di almeno 5-6 centimetri — e meno sulle guance.

Pesci: è tempo di cambiare pelle

I Pesci sono i più introversi e sensibili tra i segni d’acqua: sognatori, romantici, empatici, intuitivi, altruisti e dotati di una grande capacità di adattarsi ai cambiamenti e di superare le difficoltà. Il 2024 è l’anno in cui Nettuno, dominatore del segno, segnerà l’ultima decade portando soprattutto ai nati negli ultimi dieci giorni del segno voglia di rinnovarsi nel profondo e aprirsi ad altri mondi.

Il consiglio di Barberino’s: nel 2024 si può puntare su un taglio un po’ romantico, ma ricco di personalità, come il Pompadour, che strizza l’occhio alle stelle del rock’n’roll anni Cinquanta.