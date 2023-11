Taglio capelli uomo: Harry Styles rende il buzz cut il taglio più hot del momento

«Testa rasata» ed «Harry Styles»: non credevamo che queste parole potessero mai trovarsi nella stessa frase. E invece… In queste ore il cantante inglese sta facendo il giro del web, o meglio il suo nuovo hair look. Su TikTok e X (l’ex Twitter) non si parla d’altro: Harry ha dato un taglio netto alla fluente e soffice chioma generatrice di sogni a favore di un buzz cut. È stato, infatti, avvistato con il nuovo look mentre si trovava al concerto degli U2 a Las Vegas insieme alla fidanzata Taylor Russell.



In molti sono stati sorpresi dall’extreme make over dell’ex One Direction e tanti hanno apprezzato la nuova era in fatto di chioma di Harry Styles. Che in effetti più si guarda più intriga, contribuendo alla quota hot di questo stile così trendy nel 2023 sfoggiato all’inizio dell’anno anche da Damiano dei Måneskin che lo aveva già reso appetitoso al punto giusto. Senza considerare che la shaved head ha anche conquistato di recente le nuove icone femminili come Iris Law, Florence Pugh e Shiloh Pitt, la figlia di Brad e Angelina Jolie, a dimostrazione, come anni prima Natalie Portman e Charlize Theron, che questo taglio ha un Dna elegante e adattabile su entrambi i sessi.

Il buzz cut prende il nome dal rumore della macchinetta che si usa per rasare i capelli: si tratta di un taglio molto corto, sfumato ai lati della testa e con una leggera lunghezza solo sulla parte superiore, che riesce comunque a stupire per la sua versatilità. Un hairlook che anche Bullfrog ha segnalato tra gli stili capelli più richiesti quest’anno, il paradigma perfetto della nettezza e raffinatezza. Con un impeccabile bald fade sfumato che armoniosamente passa da pelle rasata a una lunghezza maggiore, perfetto per coloro che cercano un look audace e lineare.

Prendersi cura di un buzz cut certamente richiede qualche appuntamento in più dal barbiere per regolare lunghezza e contorni. In più occorre un’attenzione particolare al trattamento dello scalpo, maggiormente esposto da un taglio tanto corto. Il consiglio di Bullfrog è l’utilizzo di shampoo delicati e l’applicazione periodica di un trattamento protettivo e lenitivo. Insomma, chiamiamolo col suo nome: il taglio hot del momento.