Le 8 abitudini da seguire per dimostrare sei anni in meno

Man mano che l'età avanza, aumenta progressivamente il rischio di sviluppare malattie croniche, tra cui cancro, malattie cardiache e disturbi neurologici. Tuttavia, mentre l’età cronologica (= età anagrafica) avanza per tutti con uno stesso ritmo, l’età biologia (quanti anni effettivamente dimostriamo) può avanzare con ritmi più lenti o più veloci. Ecco spiegato perchè in alcune persone l'età anagrafica è molto diversa da quella biologica. Ebbene, adottando regolarmente alcuni comportamenti, possiamo, sempre entro i limiti della natura umana, rallentare il processo di invecchiamento e mantenerci giovani e sani più a lungo.

Come? Adottando 8 comportamenti modificabili ("Life’s Essential 8") individuati dai ricercatori dell’American Heart Association (AHA). "Il rispetto di questa lista può rallentare il processo di invecchiamento del corpo, il che ha molti benefici - ha affermato Nour Makarem, l'epidemiologo che ha condotto il lavoro - incluso l'aumento degli anni senza malattie e la riduzione del rischio di morte prematura". I risultati dello studio sono stati presentati alla Scientific Sessions Conference 2023 dell’American Heart Association (AHA) a Philadelphia, in Pennsylvania.

Lo studio

Lo studio, condotto presso la Columbia University Irving Medical Center di New York, ha raccolto ed esaminato informazioni dettagliate su 8 abitudini "salva cuore" relative a oltre 6.500 adulti (con un’età media 47 anni), e calcolando la vera età del loro organismo (ovvero l'età biologica). Quest'ultima viene determinata misurando i livelli di sostanze nel corpo coinvolte nel metabolismo, nell'infiammazione e nella funzione degli organi, come glucosio e creatinina. Si tratta di una misura che mostra come una persona sta invecchiando. L’analisi ha portato alla definizione dei "Life’s Essential 8", gli otto comportamenti modificabili che non solo migliorano la salute del cuore, ma rallentano anche il processo di invecchiamento biologico.

I "Life’s Essential 8"

Le 8 raccomandazioni dell’AHA sono:

Seguire una dieta sana equilibrata (ricca di verdure e proteine magre); Fare almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica vigorosa a settimana; 3. Non fumare; Dormire tra le 7 e le 9 ore a notte; Mantenere un peso sano; Controllare il colesterolo; Controllare la glicemia; Tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

Seguire queste abitudini promuove il benessere del cuore che, a sua volta, riduce la velocità dell’invecchiamento biologico.

Come dimostrare 6 anni in meno

I ricercatori hanno riscontrato che col crescere del punteggio di "Life’s Essential 8" migliora progressivamente la salute del cuore e, di conseguenza, si riduce l’invecchiamento biologico. In particolare avere un punteggio di Life’s Essential 8 più alto equivale ad avere un’età biologica di circa sei anni in meno. "Una maggiore aderenza a tutti i parametri Life’s Essential 8 e il miglioramento della salute cardiovascolare - ha affermato Makarem - possono rallentare il processo di invecchiamento del corpo e apportare molti benefici negli anni. Abbiamo scoperto che una maggiore salute cardiovascolare è associata a un invecchiamento biologico rallentato, misurato mediante età biologica".

"Questi risultati - ha aggiunto Donald Lloyd-Jones, presidente del gruppo di stesura dei Life’s Essential 8 - ci aiutano a comprendere il legame tra età anagrafica ed età biologica e in che modo seguire abitudini di vita sane possa aiutarci a vivere più a lungo. Tutti vogliamo vivere più a lungo e, cosa ancora più importante, tutti vogliamo vivere in modo più sano più a lungo in modo da poter davvero godere della nostra esistenza ed avere una buona qualità di vita per il maggior numero di anni possibile".