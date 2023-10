Cosa mangiare per combattere i malanni dell’autunno: i falsi miti più comuni

È sempre importante prestare attenzione a cosa portiamo in tavola, ma in questo periodo dell’anno può esserlo ancora di più. Per prevenire o affrontare i primi malanni di stagione, si può iniziare dalla scelta di quello che mangiamo, come spiega Paolo Bianchini per orientarci meglio nella scelta della dieta da seguire e sfatando numerosi preconcetti

“Un’alimentazione antinfiammatoria è utile per prevenire ogni tipo di disturbo e patologia. Il piatto antinfiammatorio per eccellenza – precisa Paolo Bianchini, consulente nutrizionale e nutraceutico e autore del metodo omonimo - è costituito da proteine (pesce, carne o uova) e un contorno abbondante di verdure verdi o cipolle, il tutto condito con olio extra vergine d’oliva e spezie come curcuma, pepe, peperoncino, aglio. Per poter prevenire in maniera concreta ogni tipo di disturbo o patologia bisognerebbe sempre nutrirsi in questo modo”.

I falsi miti più comuni per combattere influenza e raffreddore

Ecco dunque una serie di luoghi comuni secondo Paolo Bianchini per meglio orientarci nella scelta degli alimenti che ci aiutano ad affrontare questo cambio di stagione, sia alleviando i sintomi che rinforzando il sistema immunitario.

• Zenzero e raffreddore

È vero che lo zenzero utilizzato per insaporire le pietanze o per preparare tisane è ideale per combattere le malattie da raffreddamento?

VERO. "Lo zenzero, infatti, è ricco di vitamina C, vitamina B6, micronutrienti come magnesio, potassio, rame, manganese, fibre e acqua. Molti studi in vivo hanno dimostrato la capacità di questa radice di sopprimere le citochine pro-infiammatorie e di ridurre l’induzione dei geni infiammatori".

• Influenza e brodo caldo

È vero che per combattere l’influenza e i malanni di stagione una tazza di brodo caldo è l’ideale?

VERO. "Il brodo di carne (sia di pollo che di manzo) è una fonte perfetta di nutrimenti utili a tonificare il nostro sistema naturale di difesa. Contiene proteine, grassi, vitamine e sostanze quali creatina, xantina, sali minerali, come ferro, calcio, selenio, zinco, magnesio e potassio".

• Infusi e mal di gola

È vero che in caso di raffreddore e mal di gola gli infusi sono corroboranti ma non svolgono alcuna azione specifica?

FALSO. "Le tisane a base di cannella, per esempio, sono un ottimo rimedio. La cannella è antisettica, battericida e disinfettante e risulta particolarmente valida a combattere le affezioni del cavo orale e delle vie respiratorie. Ottima soprattutto in associazione con lo zenzero".

• Aglio e mal di gola

È vero che se hai mal di gola è meglio evitare l’aglio perché irrita le mucose?

FALSO. "L’aglio è una fonte di antiossidanti e dei precursori di una molecola, l'allicina, dotata di attività antibatterica, antivirale e antimicotica".

• Cipolle e vie respiratorie

È vero che le cipolle sono un valido alleato contrastare i disturbi delle vie respiratorie?

VERO. "Le cipolle prevengono e combattono le congestioni nasali e respiratorie, hanno proprietà antistaminiche, antibatteriche, antinfiammatorie e antisettiche".

• Malanni e uova

È vero che quando siamo malati è meglio escludere le uova dalla dieta per qualche giorno?

FALSO. "Le uova hanno ottime proprietà nutrizionali e contribuiscono a rifornire l’organismo di vitamine e sali minerali utili a soddisfare i fabbisogni delle cellule. Inoltre sono ricche di micronutrienti che supportano il buon funzionamento del sistema immunitario".

• Malanni e nutrienti essenziali

È vero che le verdure della famiglia delle brassicacee. sono le più ricche di nutrienti essenziali per il benessere e allontanare malanni?

VERO. "In particolare cavolo nero, broccoli, cavolini di Bruxelles e rucola sono tra le verdure che contengono il maggior numero di nutrienti considerati essenziali per la salute: potassio, calcio e fosforo, vitamina A, C e K. Per quanto riguarda la vitamina C le quantità sono: cavolo nero (120 mg), broccoli (93 mg), cavolini di bruxelles (85 mg), rucola (110mg), il tutto su 100gr".