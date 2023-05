Un uomo paralizzato torna dopo 10 anni a camminare grazie a un impianto rivoluzionario

La paralisi (o perdita motoria) degli arti è causata nella gran parte dei casi da ictus o lesioni del midollo spinale, per traumi alla colonna vertebrale dovuti a incidenti stradali, cadute, infortuni sportivi, ecc. Si verifica per un’interruzione della comunicazione tra il cervello e la regione del midollo spinale che produce la deambulazione. Ad oggi ancora non esiste una cura definitiva per questo tipo di problema. Solitamente l'approccio terapeutico adottato è quello fisioterapico che cerca di recuperare il più possibile le funzioni motorie compromesse o andate perdute. Tuttavia, non sempre si ha un recupero totale delle capacità di muoversi. Per questo motivo sono allo studio nuovi approcci e metodiche che puntano a migliorare i risultati della riabilitazione. Tra questi c’è la stimolazione elettrica del midollo spinale, che ha già dato ottimi risultati in pazienti con paralisi agli arti inferiori causata da una lesione spinale, e che, grazie a questa tecnica, hanno recuperato la capacità di camminare.

Ma ora un gruppo di ricercatori dell'Istituto federale svizzero di tecnologia di Losanna (EPFL), è andato oltre la stimolazione elettrica, ed ha sviluppato un sistema rivoluzionario, basato sull’Intelligenza Artificiale, capace di ripristinare la comunicazione interrotta tra il cervello e i nervi spinali che controllano il movimento. Grazie a questo impianto innovativo un uomo di 40 anni, originario dei Paesi Bassi, rimasto paralizzato 10 anni fa in seguito a un incidente in bicicletta, è tornato a camminare per ora con l’ausilio delle stampelle. Rispetto agli approcci precedenti, basati sulla stimolazione epidurale del midollo spinale o stimolazione elettrica epidurale, questa è la prima volta che il movimento volontario viene innescato dall'attività cerebrale del paziente stesso. Lo studio pionieristico è stata pubblicato su Nature.

Come funziona il dispositivo

I ricercatori hanno sviluppato un sistema, costituito da due impianti che creano un "ponte digitale" tra il cervello e il midollo spinale bypassando la lesione midollare. "Questo sistema - ha affermato il neuroscienziato dell'EPFL Grégoire Courtine, che ha sviluppato il dispositivo insieme a un team multidisciplinare - utilizza un’interfaccia wireless tra il cervello e il midollo spinale (BCI) che trasforma il pensiero in azione". La chiave è una serie di algoritmi di intelligenza artificiale che si adattano e apprendono ciò che "pensa" l'utente. In pratica, il paziente deve addestrare il modello in modo che questo possa decodificare i suoi "pensieri" e collegarli a determinati movimenti.

"Il dispositivo - ha spigato Jocelyne Bloch, neurochirurgo dell'EPFL - è costituito da sistemi di registrazione e stimolazione completamente impiantati, che stabiliscono un collegamento diretto tra i segnali corticali e la modulazione analogica della stimolazione elettrica epidurale mirata alle regioni del midollo spinale coinvolte nella produzione della deambulazione. Questo avviene in un tempo piuttosto breve: in poche sessioni, tutto è collegato".

La sperimentazione su Gert-Jan

Il dispositivo è stato testato su un paziente di 40 anni, Gert-Jan, rimasto paralizzato più di 10 anni fa causa di un incidente in bicicletta che gli ha causato una lesione parziale del midollo spinale. Dopo la caduta, Gert-Jan si è sottoposto ad un trattamento di stimolazione elettrica grazie al quale è tornato a camminare, ma con grossi limiti: ad esempio poteva percorrere solo superfici piane, ma non riusciva a salire le scale nè i gradini, ed aveva problemi col partire e con il fermarsi. Così si è proposto come “cavia” per la sperimentazione del nuovo sistema sviluppato dall’EPFL.

I ricercatori hanno così prima impiantato il dispositivo che decodifica i segnali elettrici generati dal cervello nella regione del cervello deputata alla stimolazione dei muscoli), e poi un neurostimolatore collegato a un insieme di elettrodi nella zona del midollo spinale che controlla il movimento delle gambe. Dopodichè hanno chiesto al paziente di eseguire i movimenti che desiderava col pensiero. I segnali cerebrali sono stati captati dal dispositivo, trasformati in stimolazione elettrica, e trasferiti, in modalità wireless, all'impianto nel midollo spinale. Il tutto è stato possibile grazie a un'Intelligenza Artificiale che analizza e invia questi segnali in modo corretto. Grazie a questo impianto, che, di fatto ha ristabilito il collegamento interrotto tra il cervello e il corpo, Gert-Jan è tornato a camminare in modo più naturale ed anche a salire le scale (anche ripide), cosa che prima non era in grado di fare. "Questo è un segno importante che alcuni dei suoi neuroni si sono riorganizzati per ripristinare la comunicazione", hanno affermato i ricercatori.

Prossimi passi

Sebbene la sperimentazione abbia mostrato risultati straordinari, il dispositivo si avvale di una tecnologia invasiva e pesante. Per ovviare a questo problema già sono pronti finanziamenti per la miniaturizzazione dell'impinato con l'obiettivo di renderlo "commerciale" e disponibile ai pazienti di tutto il mondo. Non solo, Courtine e Bloch sono fiduciosi e sperano che l'approccio possa essere adattato anche per altre lesioni del midollo spinale, così come per le paralisi dovute ad altre cause, come l'ictus. Pertanto, ora stanno lavorando a un approccio simile anche per gli arti superiori.

La configurazione degli impianti del "ponte digitale" (Credit: Nature)