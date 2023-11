Il piede si gonfia e scopre che un ragno ha deposto le uova nel suo alluce

Colin Blake, un cittadino inglese di Cramlington, della contea del Northumberland (Regno Unito), stava festeggiando il suo 35esimo anniversario di matrimonio in crociera quando gli è accaduta una cosa incredibile. Dopo una visita a Marsiglia (in Francia) l’uomo, durante la notte, ha iniziato a notare che il suo alluce si stava gonfiando e diventando viola. Spaventato, si è subito recato dal medico di bordo per un controllo, che lo ha informato di essere stato morso da un ragno lupo peruviano, che gli aveva anche deposto le uova nel dito del piede.

Il morso del ragno lupo

Blake sarebbe stato morso dal ragno mentre lui e sua moglie stavano cenando in un ristorante all’aperto a Marsiglia. L’uomo ha affermato di non aver sentito il morso dell’animale, ma pare che questa razza intorpidisca la preda prima di deporre le uova. I ragni lupo sono molto diffusi a Marsiglia perché trasportati dal Perù attraverso le navi mercantili. Sebbene questi aracnidi vengano considerati innocui per gli esseri umani, il morso di alcune specie può essere doloroso e generare qualche fastidio (come gonfiore, lievi dolori localizzati, prurito intenso), ma non porta alla morte e, con delle normali cure, guarisce come la più comune puntura di una vespa. Nel caso di Colin Blake il morso del ragno è stato però più aggressivo del solito. Dopo che il suo dito ha iniziato a infettarsi, il personale medico della nave ha dovuto incidere l’alluce di Blake con un bisturi, per far uscire il pus e le uova depositate che, secondo quanto riferito dall’uomo, sembravano delle specie di foglie di tè.

Il ritorno a casa

Una volta tornato a casa, nel Regno Unito, Blake è stato ricoverato in ospedale dove gli sono stati somministrati antibiotici per alleviare il gonfiore del dito. Una volta che il gonfiore si è attenuato, si sono potuti vedere i segni del morso del ragno sul suo piede. Quattro settimane dopo Blake ha però notato un corpo estraneo nel suo piede, e così si è recato nuovamente in ospedale. Lì i medici hanno inciso nuovamente l’alluce e rimosso un ragno morto. Questo perché quando, sulla nave, era stata praticata la prima incisione sull'alluce, l'equipe medica non aveva asportato tutte le uova di ragno. Una di queste si è infatti poi schiusa, ma il piccolo ragno è stato ucciso dall'effetto degli antibiotici. "Ho chiesto se potevo tenere quel piccolo aracnide che avevo nel piede - ha detto l'uomo - ma hanno risposto di di no". Blake ora non dovrebbe avere più fastidi, tuttavia avrà bisogno di alcune settimane prima di riprendersi completamente.

I dubbi degli esperti

A riportare la vicenda la BBC che ha intervistato l’uomo morso dal ragno lupo. L’incredibile storia non solo è diventata immediatamente virale ma ha anche alimentato le critiche di molti esperti, che contestano la versione di Blake secondo cui un ragno avrebbe deposto le uova in un piede umano. "Non riesco proprio a capire come possa essere vera questa storia, perché conosco la loro biologia", ha dichiarato la dott.ssa Sara Goodacre dell'Università di Nottingham. "Le sacche delle uova impiegano un pò di tempo a schiudersi - ha affermato -, e il veleno del ragno non è necrotizzante, è progettato per paralizzare una mosca della frutta. Inoltre, quando un ragno lupo depone le uova, queste vengono conservate in una sostanza che assomiglia a un batuffolo di cotone, che alcune specie portano sulla schiena".

"Non esiste nessun ragno lupo europeo - ha continuato - che possa davvero penetrare nella pelle. E non ci sono mai state segnalazioni che suggeriscano che le uova possano vivere in una 'ferita infetta da pus'". Anche la British Arachnological Society ha definito il racconto di Blake "non plausibile".