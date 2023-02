Centrifughe: 5 modelli per un'alimentazione sana e ricca di proteine

A colazione, in sostituzione di uno spuntino o come aperitivo, le centrifughe sono perfette durante tutto l'anno, grazie alle proprietà nutrizionali e alla capacità di sostituire un pasto intero, hai a portata di mano una bevanda dissetante con mille proprietà benefiche.

Le centrifughe poi sono il modo migliore per riuscire a seguire la dieta senza soffrire i crampi della fame e rinunciare ad un piccolo momento di dolcezza. Hai voglia di prepararti la bevanda depurativa direttamente a casa, ma non sai come orientarti? Abbiamo qui per te una breve guida. Scopriamo insieme le migliori centrifughe.

Per preparare gustose bevande: centrifuga Kesser

La centrifuga è tra le più potenti e professionali, realizzata interamente in acciaio inossidabile alimentare assicura ottime prestazioni e ottenere il 20% in più di succo da frutta e verdura, per un apporto di circa il 30% in più di vitamine. Il motore dalla doppia velocità permette di frullare frutta e verdura morbidi, ma anche prodotti dalla consistenza più dura, per centrifugati che hanno le migliori proprietà nutritive. L'imbocco ampio ti permette di inserire gli alimenti senza doverli tagliare a pezzi, per un risultato veloce e di qualità, mentre le parti smontabili possono essere levate comodamente anche in lavastoviglie.

Piccola e compatta: centrifuga Philips

Con la centrifuga Philips avrai succhi sani direttamente fatti in casa, l'elevata potenza e il setaccio capovolto limitano gli sprechi riuscendo a produrre fino a 2.5 litri di succo in un solo passaggio. Grazie alla tecnologia PreClean la centrifuga ti consente di realizzare succhi con ingredienti diversi senza perdere tempo. Inserendo l'acqua all'interno del tubo avrai un pre lavaggio, così da pulirla facilmente, la tecnologia QuickClean poi, consente di lavare il setaccio con una semplice passata di spugna per un risultato veloce e senza spreco di tempo.

La più versatile: centrifuga Princess

Il design compatto e la possibilità di riporla facilmente fanno della centrifuga un elettrodomestico pratico, ma efficiente, inoltre le componenti in plastica e il filtro in acciaio inox ne fanno un prodotto maneggevole e resistente. Dotato di due velocità consente di frullare sia frutta o verdura morbida sia ingredienti più consistenti da lavorare rimanendo estremamente silenziosa. Il contenitore di raccolta della polpa è integrato ed è facilmente smontabile per poter essere lavato in lavastoviglie.

La più silenziosa: centrifuga Severin

La centrifuga è l'alleato ideale per il benessere di tutta la famiglia, il motore adatto a un uso intensivo per soddisfare tutte le esigenze dei componenti della casa, è tra i più silenziosi e ha un raffreddamento ad aria per evitare il rischio di surriscaldamento. La doppia velocità e l'imbocco ampio facilitano l'inserimento di frutta e verdura. A completare il modello il contenitore del succo dotato di separatore di schiuma.

Per ogni tipo di ingrediente: centrifuga Moulinex

La centrifuga compatta grazie al serbatoio integrato ha un'ampia capacità, riesce a contenere fino ad un litro senza svuotarlo. Il modello è dotato di un doppio sistema di sicurezza, il coperchio, a triplo bloccaggio, non entra in funzione se non è chiuso correttamente e se non si attiva il pulsante d'accensione. L'estrattore di succo ha un'ampia apertura per inserire pezzi di grandi dimensioni o frutti interi.

