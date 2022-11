Recensione Friggitrice ad aria Ultenic K10: completa, smart e in super offerta

Le friggitrici ad aria sono elettrodomestici sempre più diffusi nelle nostre case. Versatili prodotti in grado di preparare tantissime pietanze di ogni genere, in modo sano e veloce.

Questi prodotti non utilizzano l'olio per la frittura (al massimo una leggera spruzzata) e sono in realtà un piccolo e potente forno ventilato; producono, infatti, un getto d'aria molto caldo all’interno del vano/cestello di cottura.

Oggetto oggi della nostra prova è la friggitrice ad aria Ultenic K10. Si tratta di un modello dalle complete e avanzate caratteristiche, con capacità di 5 litri e controllo tramite app.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della friggitrice ad aria Ultenic K10.

Design, comandi e caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Ultenic K10 si presenta con il classico design verticale utilizzato su questa tipologia di prodotti. Linee moderne e curate, con una scocca in plastica nera lucida, impreziosita da alcuni particolari verniciati in bronzo. Prodotto con dimensioni pari a 271 x 271 x 306 mm, con un peso di 5,7 Kg.

Iniziamo dal lato superiore dove troviamo il pannello di controllo, con comandi touch, e il display. Schermo in grado di visualizzare temperatura, tempi di cottura e varie icone relative al funzionamento del prodotto come la funzione automatica “Shake” che suggerisce quando scuotere o girare le pietanze. Il lato superiore ospita anche il pulsante di alimentazione, i comandi per l’avvio della friggitrice e delle funzioni “Keep Warm” (mantiene al caldo le pietanze) e “Pre Heat” (preriscaldamento personalizzabile dall’utente da 165 a 205 gradi, con tempi di 3-5 minuti).

Proseguiamo l’analisi del pannello di controllo con i pulsanti per la gestione della temperatura (da 75 a 205 gradi) e dei tempi di cottura (da 1 a 60 minuti). Infine troviamo ben 11 programmi preimpostati per la preparazione di gamberetti, patatine fritte, alette di pollo, bistecche, verdure, pesce, anelli di cipolla, pizza, bacon, torte e toast. Ogni programma ha una temperatura ed un tempo predefiniti, personalizzabili comunque dall’utente.

Passiamo al cestello estraibile tramite un’ampia maniglia dotata di pulsante di sblocco. Cestello con rivestimento antiaderente, in grado di ospitare una griglia rimovibile che aiuta la circolazione dell’aria all’interno della friggitrice. Il cestello e la griglia sono entrambi lavabili in lavastoviglie e privi di PFOA e BPA. Ricordiamo la capacità delle cestello pari a 5 litri e la sua forma squadrata, con dimensioni di 21,8 x 21,8 x 9,5 con con la griglia inserita e di 21,8 x 21,8 x 11,5 senza griglia.

Concludiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la potenza della K10 pari a 1.500 Watt (Dual-Air Technology) e la rumorosità massima di 48 dB. Friggitrice che ospita un'ampia resistenza subito sopra il cestello, con lo sfogo per l’aria al posteriore. Non mancano lo spegnimento automatico quando si rimuove il cestello e la protezione da surriscaldamento.

Infine la confezione che include un ricettario, purtroppo in lingua inglese, ed il manuale anche in italiano.

App, controllo a distanza e comandi vocali

La friggitrice ad aria K10 è dotata di collegamento WiFi a 2,4 GHz ed è controllabile anche tramite l’app dedicata di Ultenic per dispositivi mobili iOS e Android.

App, in italiano, completa e di facile utilizzo che consente, in pochi semplici passaggi, di collegare la K10 ad Internet e gestire a distanza la friggitrice. Tramite questa applicazione è possibile comandare tutte le funzioni del prodotto come la selezione dei vari programmi preimpostati, l’avvio di preriscaldamento e di mantenimento del calore e la gestione dei tempi e della temperatura di cottura. Troviamo anche la funzione di avvio, anche programmabile (timer fino a 4 ore), ed un completo ed utile ricettario digitale in italiano (con vari errori di traduzione), suddiviso per varie categorie.

App in grado anche di inviare notifiche sullo smartphone segnalando, ad esempio, la fine della cottura, quando il cibo necessita di essere girato dall'altro lato o essere scosso o se si è lasciato il vano aperto.

Ricordiamo, infine, la possibilità di controllare la K10 tramite comandi vocali grazie alla compatibilità con Google Assistant. Nel momento in cui scriviamo il controllo tramite Alexa non risulta attivo; compatibilità che verrà ripristinata prossimamente, secondo le dichiarazioni dell’azienda.

Esperienza d’uso e prezzo

Da Ultenic arriva un prodotto decisamente versatile, adatto alla preparazione di tantissime pietanze, dal pollo arrosto al pesce, dalle verdure alle patatine, fino ai dolci. Con la K10 è possibile cucinare per 3-4 persone, in modo facile e veloce. La K10 è una valida alternativa al forno tradizionale; è adatta anche ad utenti poco esperti in cucina ed è in grado di cuocere in modo facile, veloce e salutare. Ottima la preparazione delle patatine, croccanti all'esterno e morbide al centro. Utili l’opzione di mantenimento al caldo delle pietanze e i numerosi programmi preimpostati che semplificano l'impostazione della friggitrice.

Analoga valutazione sul pannello di controllo, completo e intuitivo. Semplici le operazioni di pulizia delle varie parti. Giudizio positivo sull’app che consente di ricevere, ad esempio, notifiche sulla fine della cottura delle pietanze e con all’interno un completo ricettario digitale. Peccato per la qualità costruttiva della scocca lucida che tende facilmente a graffiarsi.

Infine il prezzo della friggitrice ad aria Ultenic K10 acquistabile in offerta su Amazon a 104 euro (sconto del 35%, più coupon di 10 euro e codice sconto esclusivo TodayK10 di 15 euro).

