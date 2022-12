Recensione Ultenic K20: friggitrice ad aria con due cestelli utilizzabili anche separatamente

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle friggitrici ad aria di Ultenic e dopo la recensione del modello smart K10, proviamo oggi la K20. Friggitrice ad aria che si distingue per la presenza di due cestelli utilizzabili anche separatamente.

La K20 può essere, infatti, considerata come l?unione di due piccole friggitrici ad aria, completamente indipendenti. Soluzione che consente di cuocere contemporaneamente due pietanze diverse o ridurre i consumi energetici utilizzando un solo cestello. Ovviamente è anche possibile impostare una cottura identica nei due cestelli, tramite il comando dedicato.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della friggitrice ad aria Ultenic K20.

Design, comandi e caratteristiche tecniche

La K20 si presenta con un design moderno e curato; una scocca interamente in plastica nera di discreta qualità, con dimensioni pari a 36,5 x 26,7 x 31,2 cm ed un peso di 6,8 Kg.

Iniziamo dai cestelli estraibili tramite un?ampia maniglia, da 3,8 litri ciascuno e con dimensioni pari a 22,5 x 15 x 12,5 cm circa. Contenitori con rivestimento antiaderente, in grado di ospitare una griglia rimovibile che aiuta la circolazione dell?aria all?interno della friggitrice. I cestelli e le griglie sono entrambi lavabili in lavastoviglie e privi di PFOA e BPA.

Proseguiamo con il frontale dove troviamo, nella parte alta, una fascia in metallo con al centro un'ampia superficie lucida che ospita i comandi touch e i due display dedicati ai cestelli in grado di visualizzare tempi di cottura e temperatura.

Le due unità della K20 vengono semplicemente comandate dai pulsanti ?L? (Left: cestello di sinistra) e ?R? (Right: cestello di destra) a cui si aggiunge il tasto ?L=R? che permette di controllare contemporaneamente le due parti della friggitrice.

Pannello di controllo che ospita anche i pulsanti per la gestione della temperatura (da 80 a 200 gradi) e dei tempi di cottura (da 1 a 60 minuti). Inoltre troviamo la funzione di preriscaldamento e 6 programmi preimpostati per la preparazione di patatine, pollo, pesce, dolci, verdura e funzione di essiccazione. Ogni programma ha una temperatura ed un tempo predefiniti, personalizzabili comunque dall?utente.

Pannello anteriore che ospita anche il comando per l?avvio/pausa della cottura ed il pulsante di alimentazione della K20.

Non dimentichiamo lo sfogo per l?aria al posteriore e la curata superficie a scacchi sul lato superiore. Concludiamo l?analisi delle caratteristiche tecniche con la potenza della K20 pari a 2.850 Watt, con due resistenze separate, e la rumorosità massima di 60 dB. Non manca lo spegnimento automatico quando si rimuove un cestello.

Ricordiamo anche l'app per dispositivi mobili di Ultenic che ospita un completo ed utile ricettario digitale in italiano (con vari errori di traduzione), suddiviso per varie categorie. Infine la confezione che include il manuale d?uso con una pessima traduzione in italiano.

Funzionamento

Utilizzare la friggitrice ad aria di Ultenic è molto semplice grazie all?intuitivo pannello di controllo. Innanzitutto è necessario scegliere quale cestello utilizzare (L o R o entrambi), poi si seleziona un programma preimpostato, temperatura e tempi di cottura e si avvia la preparazione delle pietanze. E?, quindi, possibile cuocere anche due diversi cibi andando ad impostare, programmi, tempi e temperature differenti in ognuno dei due cestelli.

Inoltre, grazie alla pressione del comando ?End L-R?, l?utente può anche cuocere pietanze che richiedono tempi di cottura diversi in modo che i due cibi siano pronti contemporaneamente. La K20 avvierà, ovviamente, prima la cottura della pietanza che richiede più tempo e poi attiverà automaticamente la seconda unità di cottura.

Infine terminata la cottura, la friggitrice farà girare le ventole per un breve periodo in modo da raffreddare la componentistica interna.

Esperienza d?uso e prezzo

Concludiamo la recensione della K20 con la nostra esperienza d?uso. Da Ultenic arriva una friggitrice ad aria decisamente versatile, adatta alla preparazione di tantissime pietanze, dal pollo arrosto al pesce, dalle patatine, fino ai dolci. Con la K20 è possibile cucinare per 4 persone, in modo facile e veloce, grazie anche ai programmi preimpostati che semplificano l'impostazione della friggitrice.

Ottima la preparazione delle patatine, croccanti all'esterno e morbide al centro. Analoga valutazione per pesce e carne. Peccato per i cestelli un po? stretti.

Giudizio positivo anche sul pannello di controllo chiaro ed intuitivo, che però tende a trattenere le impronte. Buona la qualità costruttiva generale. Semplici le operazioni di pulizia delle varie parti.

Infine il prezzo della friggitrice ad aria Ultenic K20, acquistabile in offerta su Amazon a 139 euro (coupon di 30 euro + codice sconto esclusivo TodayK20 di 10 euro).

