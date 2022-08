Recensione lavapavimenti intelligente a batteria Tineco Floor One S5 Pro 2

Continua il nostro viaggio alla scoperta della gamma di Tineco e dopo la recensione della lavapavimenti a vapore Tineco Floor One S5 Steam, proviamo oggi la nuova Floor One S5 Pro 2. Lavapavimenti top di gamma dell’azienda cinese, con alimentazione a batteria, dotata di avanzate funzionalità.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni della Tineco Floor One S5 Pro 2.

Design e caratteristiche

La Floor One S5 Pro 2 si presenta con il tradizionale design dei prodotti Tineco; forme curate e moderne, con una colorazione in bianco e nero. Lavapavimenti quasi interamente in plastica di buona qualità, con il solo manico in metallo. Prodotto dal peso di 4,5 Kg, altezza di 110 cm e larghezza di 27 cm.

Iniziamo la nostra analisi dalla base dove troviamo il rullo rotante morbido agganciato solo sul lato sinistro; soluzione che lascia, quindi, libero il lato destro, consentendo di pulire a filo di battiscopa.

Proseguiamo con il corpo centrale dove troviamo sul lato anteriore il serbatoio dell'acqua sporca, con filtro integrato e capacità di 0,7 l; il contenitore per l’acqua pulita da 0,8 l si trova, invece, sul lato posteriore. Sempre sul retro troviamo un piccolo pulsante per la configurazione del WiFi e per la disattivazione dei messaggi vocali emessi dallo speaker integrato.

Non dimentichiamo la batteria, purtroppo non rimovibile, da 4.000 mAh e l’ottimo display LCD situato sulla sommità del corpo centrale della Floor One S5 Pro 2. Display a colori dalla grafica curata, con animazioni in 3D. Schermo dotato anche di indicatore circolare iLoop, dal colore variabile, che indica il livello di sporco rilevato sul pavimento: dal rosso, per una superficie molto sporca, al blu, quando il pavimento è pulito. Lo schermo fornisce, inoltre, varie informazioni come la modalità di pulizia selezionata, il livello della batteria e gli avvisi di manutenzione

Passiamo alla comoda impugnatura superiore dove troviamo il pulsante di alimentazione, il comando per la selezione delle 4 modalità di funzionamento che vedremo più avanti e quello per l’avvio dell'autopulizia.

Modalità di funzionamento

La S5 Pro 2 è dotata di 4 modalità di funzionamento. Iniziamo dalla modalità Auto che sfrutta i sensori intelligenti Tineco iLoop; tecnologia in grado di rilevare la quantità di sporco e di regolare automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo ed il flusso d'acqua erogato. E’, inoltre, disponibile l’opzione Max (massima potenza di lavaggio e di aspirazione). Proseguiamo con la funzione Ultra (esclusiva di questo modello) che avvia la produzione di acqua elettrolizzata nel serbatoio principale, da utilizzare per la pulizia profonda dei pavimenti, senza l'utilizzo di detergenti chimici. Infine ricordiamo l’opzione Aspirazione per eliminare i residui di acqua dal pavimento.

Terminato il lavaggio dei pavimenti basterà riporre la S5 Pro 2 sull’apposita basetta di ricarica ed avviare la pulizia automatica di tutte le componenti della Tineco. Completo sistema che sfrutta anche l’acqua elettrolizzata per il lavaggio automatico del rullo.

Per la pulizia dei pavimenti, la Floor One S5 Pro 2 può utilizzare solo acqua (fino a 60°) o anche il detergente liquido di Tineco (confezione da 500 ml inclusa con la lavapavimenti). In dotazione troviamo, inoltre, un filtro ed un rullo di ricambio ed una spazzola per la pulizia delle varie parti della lavapavimenti. Non dimentichiamo il manuale in italiano.

App dedicata

La Tineco Floor One S5 Pro 2 è dotata di connettività WiFi ed è accompagnata dall’app per dispositivi mobili Tineco Life. Applicazione in italiano, di facile utilizzo e dalle numerose funzionalità. Tra queste ricordiamo la possibilità di monitorare lo stato di batteria, serbatoi e rullo, aggiornare il firmware del prodotto, attivare la lingua italiana dell'assistente vocale integrato nella lavapavimenti, consultare il registro delle pulizie effettuate ed il manuale utente.

Esperienza d’uso e prezzo

Passiamo ora alla nostra esperienza d’uso. Buone le prestazioni generali con un’elevata potenza di aspirazione ed una buona scorrevolezza sui pavimenti grazie anche alle ampie ruote integrate. La Tineco Floor One S5 Pro 2 consente di eliminare rapidamente macchie, liquidi versati, sporco, polvere e detriti. Prodotto utilizzabile su varie superfici come pavimenti in ceramica e in resina, parquet e marmo. La Tineco consente anche una rapida asciugatura dei pavimenti, senza aloni. Non elevatissimo il movimento dello snodo della base; la Tineco fatica, infatti, ad entrare sotto i mobili, con un’inclinazione massima di 142°. Buona la pulizia degli angoli e dei bordi. Discreta l’ergonomia a causa del peso un po’ elevato.

Passiamo all’autonomia della batteria integrata in grado di alimentare la lavapavimenti per circa 30 minuti e lavare una superficie di circa 110 mq. Batteria ricaricabile in 4-5 ore. Il serbatoio dell'acqua pulita è sufficiente per circa 50 mq (modalità Auto); capacità doppia per il contenitore dello sporco. Proseguiamo con la manutenzione; le varie parti della Tineco Floor One S5 Pro 2 possono essere pulite e assemblate con facilità. Utile la funzione di autopulizia.

Terminiamo la nostra recensione con il prezzo della Tineco Floor One S5 Pro 2, acquistabile su Amazon a 629 euro o sul sito dell’azienda in offerta a 539 euro.

