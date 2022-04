Recensione Tineco Floor One S5 Combo: una completa lavapavimenti e scopa elettrica senza filo

Lavapavimenti a batteria, scopa elettrica senza fili, aspirapolvere portatile, aspirabriciole e sistema di pulizia per materassi e divani; ecco le funzioni principali della Tineco Floor One S5 Combo con Multitasker-Kit, un prodotto davvero completo e versatile per la pulizia della nostra casa.

Tineco Floor One S5 Combo è dotata, inoltre, di un sistema automatico di riconoscimento dello sporco, funzione di autopulizia, WiFi e app dedicata.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Tineco Floor One S5 Combo con Multitasker-Kit.

Lavapavimenti

La Tineco Floor One S5 Combo è realizzata interamente in plastica ad eccezione del tubo centrale in alluminio. Un prodotto dalla buona qualità costruttiva e dal design moderno.

Iniziamo dalla funzione lavapavimenti con la base che ospita un sistema di aspirazione della polvere e dell’acqua sporca, accompagnato da un rullo rotante con aggancio magnetico. Il rullo, durante il lavaggio del pavimento, viene bagnato dall’acqua contenuta nel serbatoio sul retro della Tineco, con una capacità di 0,5 L (è possibile anche utilizzare del detergente non schiumoso). L’acqua sporca aspirata viene, invece, raccolta nel serbatoio frontale, con filtro integrato, da 0,45 L.

Per la funzione lavapavimenti troviamo due modalità di funzionamento, Auto e Max gestite da un pulsante sull'impugnatura della S5 Combo. La modalità Auto sfrutta il sensore iLoop in grado di riconoscere automaticamente il grado di sporco e modulare di conseguenza la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il livello di erogazione dell’acqua.

Impugnatura che ospita anche il pulsante di alimentazione e il comando per l’autopulizia: una comoda funzione che utilizza la base di ricarica come una vaschetta per il lavaggio del rullo.

Passiamo alla zona centrale della lavapavimenti dotata di un motore di aspirazione (da 190 W) rimovibile che integra anche una generosa maniglia, un ampio display a colori e la batteria al litio da 2.500 mAh.

Aspirapolvere

Occupiamoci ora della funzione di aspirapolvere. Il motore di aspirazione può essere agganciato ad un serbatoio separato della polvere, con filtri integrati in metallo e Hepa. Soluzione che consente di trasformare l’S5 in un pratico aspirapolvere portatile.

Nella confezione troviamo, infatti, due bocchette, di diverse dimensioni, per fessure e imbottiti, utilizzabili anche come aspirabriciole o per la pulizia di piccole superfici come mensole e mobili.

La Tineco Floor One S5 Combo può infine trasformarsi anche in una scopa elettrica a batteria grazie al Multitasker-Kit. Questo kit include infatti un tubo in due sezioni, una scopa per la pulizia dei pavimenti con un morbido rullo e una scopa motorizzata più piccola utile, ad esempio, per la pulizia di divani e materassi.

In modalità aspirapolvere portatile-scopa elettrica sono disponibili due velocità Eco e Max controllabili da un pulsante presente sulla maniglia del motore di aspirazione, che ospita anche il comando di alimentazione.

Display, app e accessori

Il motore di aspirazione della Tineco Floor One S5 Combo è equipaggiato con uno schermo LCD circolare, sempre ben visibile, che mostra nella parte esterna il livello di sporco rilevato dal sensore iLoop e al centro il livello di carica della batteria. Troviamo poi varie icone dedicate alle modalità di funzionamento, alla pulizia automatica e al livello dell’acqua dei serbatoi.

Tineco Floor One S5 Combo è anche dotata di connettività WiFi ed è accompagnata dall’app per dispositivi mobili Tineco Life. Applicazione in italiano, di facile utilizzo e dalle numerose funzionalità. Tra queste ricordiamo la possibilità di monitorare lo stato di batteria, serbatoi e rullo, aggiornare il firmware del prodotto, attivare la lingua italiana dell'assistente vocale integrato nell’S5, consultare il registro delle pulizie effettuate ed il manuale utente.

Ricordiamo, infine, i numerosi accessori inclusi nella confezione tra cui un secondo rullo, una spazzola per la pulizia delle parti interne, un detergente senza schiuma, un secondo filtro e due diverse basi per lavapavimenti e scopa.

Esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Terminiamo la nostra recensione con l’analisi delle prestazioni della Tineco Floor One S5 Combo. Un prodotto completo, versatile e ben costruito, adatto alla pulizia di pavimenti (piastrelle, parquet, laminato, marmo, ecc), tappeti e mobili.

Iniziamo dal motore dalla discreta potenza. Buone le performance della funzione lavapavimenti, con un efficace sistema di aspirazione dell'acqua che consente una rapida asciugatura senza aloni o macchie. Peccato per il rullo di lavaggio che non arriva a filo dei muri, lasciando un paio di centimetri non puliti.

Abbastanza buono l'angolo di piega per la pulizia sotto letti o divani e l’ergonomia (peso di 3,8 Kg e dimensioni di 286 x 256 x 1100 mm), con comandi facilmente raggiungibili. Non dimentichiamo il rumore contenuto (max 78 dB) e l’utile sistema di autopulizia, con tutte le parti facilmente smontabili e lavabili. Citiamo anche le due pratiche ruote dotate di protezione in gomma che facilitano lo spostamento della lavapavimenti.

Davvero comoda la possibilità di trasformare l’S5 in un aspirapolvere portatile/scopa a batteria. Segnaliamo però qualche difficoltà nell’aspirazione di detriti grandi e pesanti.

Consigliamo, per una perfetta pulizia o per pavimenti molto sporchi, di utilizzare prima la scopa aspirapolvere e poi la lavapavimenti.

Passiamo alla durata della batteria, purtroppo, non molto elevata. Con la lavapavimenti si arriva a 15-20 min e 90 mq circa. Proseguiamo con l’autonomia dell’aspirapolvere portatile di 25-50 minuti. Durata della batteria che si riduce leggermente quando si usa la funzione di scopa. Peccato per l’accumulatore non sostituibile, ricaricabile in circa 3 ore.

Infine il prezzo della Tineco Floor One S5 Combo con Multitasker-Kit pari a 549 euro. La versione base è, invece, disponibile su Amazon a 381 euro con uno sconto del 15%.

Scopri di più su Amazon (acquistabile anche a rate):

Tineco Floor One S5 Combo con Multitasker-Kit

Tineco Floor One S5 Combo