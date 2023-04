Recensione sega da 16 cm a batteria BLACK+DECKER in super offerta

Continua il nostro viaggio alla scoperta della gamma di prodotti BLACK&DECKER e dopo le recensioni degli elettroutensili reviva in plastica riciclata e del versatile frullatore a immersione ricaricabile kitchen wand, proviamo oggi la sega elettrica a batteria GKC1820L20-QW.

Si tratta di una compatta elettrosega con batteria al litio da 18V e massima capacità di taglio di 16 cm. Un prodotto versatile e di facile utilizzo adatto per vari utilizzi come il taglio della legna per il camino e lavori di potatura.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’elettrosega BLACK+DECKER GKC1820L20-QW.

Design e caratteristiche tecniche

La GKC1820L20-QW si presenta con il classico design di BLACK+DECKER; una scocca in plastica arancione, con inserti neri e particolari verniciati con effetto metallico. Iniziamo dal lato destro dove troviamo il copricatena in plastica, con la catena che deve essere montata dall’utente (procedura molto semplice, ben descritta dal manuale utente in italiano).

A sinistra troviamo, invece, il motore elettrico e l’aggancio per la chiave dedicata alla rimozione del copricatena e alla regolazione della tensione della catena, con la vite dedicata posizionata frontalmente.

Passiamo alla zona superiore che ospita il piccolo serbatoio dell’olio per la lubrificazione della catena con il lato sinistro semi trasparente, utile per tenere sotto controllo il livello del liquido residuo. Per lubrificare la catena è necessario premere il bulbo (decisamente duro) presente sul tappo dell’olio.

Subito dietro il tappo dell'olio troviamo il pulsante di sicurezza accessibile da entrambi i lati della sega. Proseguiamo con l’interruttore a grilletto per l’accensione dell’elettroutensile posizionato sotto l'impugnatura dotata di rivestimento in gomma. Ampia anche l'impugnatura laterale. Infine ricordiamo la protezione anteriore in plastica ed il sistema di aggancio a slitta per la batteria rimovibile, fornita in dotazione.

La GKC1820L20-QW è alimentata dalla batteria a 18V - 2Ah utilizzata anche da altri prodotti di BLACK+DECKER come il trapano/avvitatore a percussione BDCH188N-XJ e la scopa elettrica BHFEV182C.

Sega elettrica con capacità di taglio fino a 16 cm, lunghezza della barra di 20 cm, velocità della catena di 3,1 m/s (catena anticontraccolpo con parapunta). Sega con dimensioni pari a 55 x 18 x 19 cm circa, con un peso di 3,7 Kg.

Infine la confezione che include la batteria da 2Ah, il caricabatterie, il manuale in italiano ed una custodia copricatena. Assente l’olio per la catena, da acquistare separatamente.

Esperienza d’uso, autonomia e prezzo

In generale il nostro giudizio sulla sega BLACK+DECKER GKC1820L20-QW è positivo. Elettroutensile senza filo, dalla buona potenza, ben costruito e di facile utilizzo. Versatile prodotto adatto per attività non troppo impegnative, in particolare il taglio di rami secchi, la sfoltitura di alberi e piante, il taglio della legna per il camino e lavori di potatura. Ridotte le vibrazioni e ottima l'ergonomia: sega leggera, dal design compatto, ben bilanciata e con inserti in gomma per un controllo più sicuro. Sega, ovviamente, sempre pronta all’uso grazie alla batteria rimovibile con lenta autoscarica. Prodotto facile da pulire; poco pratico il sistema di erogazione dell’olio sulla catena.

Abbastanza buona l’autonomia, ovviamente variabile, in base alla tipologia di utilizzo. Secondo BLACK+DECKER, la GKC1820L20-QW è in grado di tagliare, con una sola carica, fino a 200 rami con diametro di 3,5 cm. Batteria ricaricabile in 4 ore circa. In caso di utilizzi intensivi consigliamo l’acquisto di una seconda batteria, disponibile anche con capacità di 4Ah.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo dell’elettrosega BLACK+DECKER GKC1820L20-QW, acquistabile a 169 euro con batteria inclusa.

Scopri di più su Amazon:

Elettrosega in offerta a 124 euro (sconto 27%)

Batteria aggiuntiva 2 Ah in offerta a 34 euro (sconto 47% - spedizione 15 euro)

Batteria aggiuntiva 4 Ah in offerta a 67 euro (sconto 24%)