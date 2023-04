Recensione sega da 30 cm a batteria BLACK+DECKER: potente, versatile e maneggevole

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti di BLACK+DECKER e dopo le recensioni degli elettroutensili reviva in plastica riciclata e della sega a batteria da 16 cm GKC1820L20-QW, proviamo oggi l’elettrosega GKC3630L20-QW. Sega per usi non professionali, con alimentazione a batteria da 36 V e massima capacità di taglio di 30 cm. Un prodotto più pratico di una classica motosega a scoppio, versatile e maneggevole.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’elettrosega BLACK+DECKER GKC3630L20-QW.

Design, caratteristiche e confezione

L’elettrosega GKC3630L20-QW adotta l’inconfondibile design BLACK+DECKER con una scocca in plastica arancione ed inserti di colore nero. Iniziamo la nostra analisi dal lato sinistro dove troviamo la batteria rimovibile, in dotazione, da 36 V 2.0 Ah con led di stato integrati. Accumulatore posizionato subito dietro al motore elettrico e all’impugnatura principale con rivestimento in gomma antiscivolo.

Proseguiamo con la zona centrale che ospita il piccolo serbatoio dell’olio da 110 ml per la lubrificazione automatica della catena, con il lato sinistro semi trasparente, utile per tenere sotto controllo il livello del liquido residuo. Subito dietro il tappo dell'olio troviamo, invece, il pulsante di sicurezza. Proseguiamo con il grilletto per l’accensione dell’elettroutensile posizionato sotto l'impugnatura secondaria rivestita in gomma antiscivolo.

Occupiamoci, infine, del lato destro dove troviamo il coperchio copricatena e la grande manopola per la regolazione della catena, con al centro il meccanismo di sblocco. Pratico sistema di tensione della catena che non richiede attrezzi. Non manca, ovviamente, la protezione anteriore in plastica.

Sega elettrica con capacità di taglio fino a 30 cm, velocità della catena di 5 m/s e sistema frenante, anticontraccolpo. Sega con dimensioni pari a 70 x 23 x 20 cm circa, con un peso di 3,8 Kg.

L’elettrosega GKC3630L20-QW arriva con la catena già assemblata. Nella confezione troviamo il manuale utente anche in italiano, una batteria da 36 V 2.0Ah con relativo caricatore dalle generose dimensioni ed una custodia copricatena. Assente l’olio per la catena, da acquistare separatamente.

Esperienza d’uso, autonomia e prezzo

La nostra valutazione dell’elettrosega GKC3630L20-QW è decisamente positiva. Sega per usi non professionali: silenziosa, rapida e potente, con tagli sempre precisi. Un versatile prodotto, utilizzabile per varie attività: dalla potatura, al taglio della legna per il camino.

L’elettrosega è molto comoda da utilizzare grazie al motore elettrico privo di cavi. Utensile sempre pronto all’uso, di facile utilizzo e dall’ottima ergonomia grazie alla doppia impugnatura e al peso contenuto e ben bilanciato.

Giudizio positivo anche sulla qualità costruttiva e sull'autonomia, ovviamente variabile, in base alla tipologia di utilizzo. Secondo BLACK+DECKER, la GKC3630L20-QW è in grado di tagliare, con una sola carica, fino a 560 rami con diametro di 3,5 cm. Batteria ricaricabile in 70 minuti. Analoga valutazione per le operazioni di pulizia e manutenzione, con il pratico tendicatena che non richiede utensili.

Concludiamo la nostra recensione con il prezzo dell’elettrosega GKC3630L20-QW, acquistabile a 274 euro con batteria inclusa.

Elettrosega in offerta a 234 euro (sconto 15%)

Batteria aggiuntiva 36 V 2.5 Ah a 91 euro