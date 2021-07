L’amaca ideale per il relax e il riposo a casa e al mare

Pratica e confortevole, con l’amaca la comodità è assicurata. Un elemento di arredamento per il giardino o per spazi esterni per godere dei migliori momenti di riposo, accompagnati magari da una lettura estiva o da una bevanda fresca

In estate il relax e il riposo è il desiderio di grandi e piccini, alcuni decidono di andare in vacanza, altri di rimanere comodamente a casa. In questo caso per sognare mete lontane e tropicali l’oggetto ideale su cui abbandonarsi è l’amaca.

Facile da montare e smontare si adatta sia all’interno che all’esterno e può essere usata in qualsiasi momento dell’anno non solo in estate.

A poltrona, singole o matrimoniali, i modelli sono davvero tanti! Vediamo insieme quelle che vi faranno immaginare di essere in luoghi lontani e soleggiati.

Amaca per due persone



Non c’è nulla di meglio che rilassarsi insieme al proprio partner o ai figli. L’amaca a due posti e dal design accattivante rende possibile distendersi e dimenticare i propri pensieri rimanendo in compagnia. I colori vivaci, i due cuscini in dotazioni e la struttura solida e leggera, la rendono ideale sia per l’interno che per l’esterno. Le funi di sospensione sono intrecciate a mano e il carico è distribuito in maniera uniforme su ogni corda, in questo modo l’amaca supporta fino ad un carico di 300 kg. La sacca per il trasporto, quando l’amaca è montata, si trasforma in una pratica tasca in cui conservare piccoli oggetti.

Pro. Il tessuto è resistente e duraturo.

Contro. Per alcuni utenti i cuscini sono un po' piccoli.

Amaca con supporto



L’amaca in cotone realizzata con tinture naturali accompagna il riposo durante il tempo libero. Grazie al supporto in acciaio è possibile montarla in giardino o in tavernetta anche se l'ambiente è piccolo e poco spazioso. Con un peso di soli 13 kg, può essere facilmente spostata in vari punti, inolte è facile da montare anche senza utensili. I ganci regolabili permettono di posizionare il telo su diverse altezze per abbandonarci al relax o leggere comodamente un libro. Disponibile in differenti colori non dobbiamo fare altro che scehliere la fantasia che preferiamo.

Pro. Il montaggio è semplice e veloce.

Contro. È perfetta da utilizzare da soli.

Amaca da campeggio



Se amiamo la vita all’aria aperta e il campeggio, questa amaca è perfetta! Realizzata in nylon paracadute è super resistente e pronta ad affrontare qualsiasi viaggio. Il modello traspirante, ha un'asciugatura rapida ed è resiste a muffa e umidità, per vivere al meglio ogni viaggio e rilassarsi in totale sicurezza. Grazie alla pratica sacca diventa piccola e leggera ed è pronta per accompagnarci in ogni posto. Una volta montata, la borsa diventa una comoda tasca portaoggetti.

Pro. L'amaca è resistente e leggera.

Contro. Le corde sono piatte.

Amaca a forma di sedia



L’amaca da piacevole letto sospeso, diventa una comoda poltrona su cui rilassarsi in giardino e in soggiorno. L’ampio telo avvolgente e il perno girevole donano una sensazione di benessere e comfort ideali per trascorrere il tempo libero in totale relax. Realizzata al 100% in cotone si adatta alla forma del corpo e della schiena, mentre il materiale oltre ad essere resistente è delicato se in contatto diretto con la pelle. Versatile e adatta anche agli spazi piccoli, può essere appesa ad un ramo oppure utilizzare un supporto in metallo.

Pro. L'amaca è comoda e resiste bene.

Contro. Nella confezione i ganci non sono inclusi.

Poltrona sospesa



La poltrona sospesa è grande quasi come una classica amaca. Il formato king size accogliente e confortevole è perfetto per leggere un libro o passare piacevoli ore in compagnia o in totale tranquillità. Il tessuto in cotone riciclato è rispettoso dell'ambiente ed è sostenuto da un’asta in legno di frassino da poter posizionare in terrazzo o sotto il portico.

Pro. La poltrona sospesa è comoda e ampia.

Contro. Meglio non lasciarla all'aperto in inverno.

Amaca a rete

La caratteristica principale di questa amaca è il design elegante e raffinato che la rende perfetta in ogni ambiente. Il modello total white è completato da frange laterali che danno un tocco in più alla struttura. Realizzata con una trama fittissima, è molto resistente ma nello stesso tempo molto leggera. Il materiale infatti, asciuga rapidamente in caso di pioggia e garantisce un adeguato sostegno, senza essere eccessivamente rigida.

Pro. Il materiale è morbido e l'amaca è di design.

Contro. Per alcuni utenti i fili del tessuto sono un po' fini.

Amaca da campeggio matrimoniale

Andare in campeggio è un'esperienza divertente e ci mette a contatto con la natura, poterlo fare in compagnia della nostra dolce metà è ancora meglio. Con questa amaca matrimoniale con capacità di carico di 350 kg è possibile godere di relax e riposo in due persone e in totale sicurezza. Realizzata in tessuto nylon intrecciato è leggera e traspirante allo stesso tempo. Montarla è davvero semplice, basta agganciare i moschettoni all'albero e in pochi minuti possiamo utilizzarla. Quando non serve più è sufficiente piegarla e conservarla all'interno della custodia per il trasporto che si trasforma anche in un pratico contenitore porta-oggetti.

Pro. Comoda e resistente.

Contro. I lacci per agganciarla agli alberi per alcuni utenti sono un po' corti.

