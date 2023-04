Pasqua 2023, idee e consigli per trascorrerla all'aperto

Con le festività pasquali, inizia la bella stagione e questa è l‘occasione giusta per trascorrere una giornata all’aperto in compagnia dei propri cari.

Per divertirci e vivere al meglio la giornata, le decorazioni per la tavola e gli accessori per preparare deliziose grigliate non possono mancare.

Vediamo tutto l’occorrente per una piacevole giornata all’aria aperta.

Per una tavola di Pasqua indimenticabile

Uova, pulcini e tanti fiori, la tavola di Pasqua è caratterizzata da colori pastello che riescono a dare tanta allegria.

Ghirlanda decorativa da tavola

La ghirlanda decorativa è perfetta per la tavola, ma anche da appendere alla porta o al muro. Disponibile in differenti colori, possiamo scegliere quella che si abbina al nostro stile, non resta che mettere al centro una candela e il gioco è fatto.

Runner

Il runner da tavolo in erba lungo 1,5 metri e largo 40 cm, è adatto sia all’interno che all’esterno! Per renderlo personale, possiamo decorarlo con uova e coniglietti realizzati con i nostri piccoli così da rendere la tavola davvero unica.

Uova di Pasqua in plastica

La confezione formata da 24 uova di Pasqua in plastica con gancetto è perfetta se amiamo il fai da te. Basta utilizzare le paillettes in 8 differenti colori e le spille per creare tante piccole decorazioni e avere un'atmosfera calda e accogliente.

Per divertirsi e rilassarsi

Pasqua è la festività perfetta per rilassarsi all'aperto e concedersi del tempo tutto per noi, per farlo al meglio, gli accessori giusti sono fondamentali.

Amaca in tessuto

L'amaca portatile può essere posizionata in qualsiasi luogo e questo modello progettato per sostenere 2 persone e un peso fino a 181,4 kg, è adatto sia come seduta sia per schiacciare un pisolino. Una volta terminato l'utilizzo basta smontarla e conservarla nell'apposita borsa in dotazione.

Coperta per picnic

Realizzata al 100% in poliestere con imbottitura in spugna e rivestimento in alluminio, la coperta da picnic è ideale per la spiaggia, il parco o la piscina. Il retro impermeabile, infatti, è pensato per rimanere asciutto sulle superfici umide. Lavabile in lavatrice, è facile da pulire e avere un risultato impeccabile.

Pallone colorato

A Pasqua la parola d'ordine è divertirsi e il pallone è l'accessorio per eccellenza per trascorrere la giornata in allegria. Il modello della Nike morbido e adatto a ogni sport è disponibile in differenti colori.

Per gustose grigliate

Non sarà come Natale, ma anche la Pasqua è sinonimo di abbuffate: le grigliate sono l'occasione giusta per festeggiare all'aperto.

Barbecue a carbone

Il barbecue alimentato con il carbone, è progettato per realizzare la cottura con coperchio, in modo da trattenere il calore all'interno, esaltare il sapore ed evitare la dispersione delle fiamme. La griglia ampia permette di cucinare tutto il cibo che preferiamo e nello stesso tempo grazie al vassoio raccogli cenere avremo la postazione sempre pulita.

