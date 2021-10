Halloween: tutto il necessario per fare, e ricevere, dolcetto o scherzetto

Dolcetto o scherzetto è la filastrocca che recitano i bambini quando si presentano alle nostre porte la notte di Halloween: negli Stati Uniti, infatti, bambini (e genitori) si travestono e vanno di porta in porta nel proprio quartiere per chiedere caramelle e dolciumi; non appena la porta viene aperta, i bambini gridano “dolcetto o scherzetto” (Trick or Treat) e a quel punto, i vicini di casa donano loro dolci e caramelle, così da evitare gli scherzetti. Questa usanza si sta diffondendo sempre di più anche qui da noi, ed è sicuramente un momento divertente da passare con i propri bambini, tra maschere e dolci sorprese.

Per non farsi trovare impreparati, e per evitare gli scherzetti di Halloween, ecco i dolcetti a tema da offrire alle piccole maschere, più i sacchetti per fare il pieno di dolci!

Halloween Party Bucket, cesto di caramelle e cioccolato di marca da 1kg

Perfetto per accontentare tutti i gusti dei bambini, questo cesto contiene 1 kg di caramelle e cioccolato marcati Haribo e Kinder, tra cui Kinder Cereali, Kinder Bueno, caramelle di Dracula e gli Orsetti D'Oro Haribo. Ogni prodotto è in confezione monodose, a parte le caramelle di Dracula, e la varietà e la qualità dei dolci renderà felice ogni bimbo.

Caramelle spaventose: macedonia di occhi

Perfette per Halloween queste caramelle sono davvero spaventose: dolci, morbide e ripiene di sciroppo rosso al lampone, sono viscide e gelatinose quel tanto che basta da renderle super realistiche! La confezione comprende 14 occhi di marshmallows, un bicchiere e una forchetta di plastica, così da poterli servire a mò di macedonia. Chi avrà il coraggio di assaggiarli?

Skull di Chupa Chups, 100 lecca lecca con espositore a forma di teschio





Lo Skull di Chupa Chups è una confezione di 100 lecca lecca al gusto fizzy lime e fragola, tutti confezionati singolarmente, con incluso l'espositore colorato a forma di teschio. Il teschio è grande e resistente, e al suo interno troverai 4 pacchettini, ognuno dei quali contenente 25 Chupa Chups. Perfetti da offrire come dolci di Halloween ma anche come decorazione per feste a tema, questi lecca lecca sono buonissimi e di grande effetto: super consigliati!

Mix di caramelle per Halloween da 450g

Il mix di caramelle per Halloween di Trolli contiene 450g di caramelle, confezionate in 25 piccoli sacchetti. Tra Occhi dell’orrore, Vermi, Denti da Dracula e Caramelle Frizzanti, questo mix è perfetto per festeggiare Halloween, e tutte le caramelle, oltre ad essere molto realiste, sono anche buonissime!

Cioccolatini ripieni di Halloween da 1Kg La Suissa

Quelli de La Suissa sono cioccolatini di Halloween, raffiguranti zucche, streghe, scheletri e fantasmini, buonissimi da mangiare e perfetti da offrire ai bambini che fanno dolcetto o scherzetto. I cioccolatini sono praline assortite di cioccolato al latte e fondente ripiene di morbida crema e senza glutine.

Box da 200 pezzi di caramelle gommose Gelco Lupo Alberto

Gustose caramelle gommose in un comodo e iconico porta caramelle dedicato a Lupo Alberto. Tra le più amate da bambini e adulti, e ideali per ogni occasione, queste caramelle hanno gusti assortiti di frutti (limone, fragola, mela, frutto della passione, more e arancia), sono senza glutine e ogni incarto è decorato con una vignetta del famoso Lupo, tutte appositamente disegnate per queste caramelle gommose!

Box da 30 sacchetti di caramelle morbide gommose al gusto frutta Haribo Starmix

Uniche, originali, travolgenti, colorate e irresistibilmente gustose, le Haribo sono le caramelle gommose per eccellenza. Realizzate con materie prime di altissima qualità e sottoposte a un rigoroso e meticoloso controllo dell’intero processo di produzione con tecnologia ai massimi livelli, le caramelle Starmix sono l’ideale per compiere un delizioso viaggio alla scoperta del variegato mondo di Haribo, dai leggendari Orsetti d'Oro, Happy Cola e Coccodrì ai teneri cuoricini e agli anelli gommosi dell’amicizia!

Box da 144 caramelle gommose frizzanti Goleador Dribbling

Dribbling è la famosissima caramella gommosa frizzante senza gelatina animale di Goleador. Disponibili nei gusti frutti assortiti e cola, queste caramelle renderanno felici tutti i bambini, e sono perfette da regalare durante dolcetto o scherzetto! Il box contiene 144 caramelle gommose frizzanti Goleador Dribbling, tutte incartate singolarmente.

Box da 24 bustine di choco confetti M&M's

Iconici e famosissimi, i confetti al cioccolato al latte di M&M’s sono buonissimi e amati da tutti i bambini. Questa confezione contiene 24 buste singole da 45 g di M&M's cioccolato al latte, perfetti da mangiare da soli ma anche per decorare muffin, cupcakes o coppe di gelato.

Secchiello da 45 sacchetti di caramelle gommose ai gusti assortiti Fruittella

Crazy Mix Jar è un secchiello con all'interno 45 mini bustine di Fruittella Crazy Mix: caramelle gommose ai gusti assortiti, con succo di frutta e senza glutine. Realizzate con l'utilizzo di soli aromi naturali e senza coloranti artificiali, buonissime e colorate, queste caramelle sono perfette da inserire nei sacchetti dei bambini per Halloween.

Set da 120 sacchetti a cono per caramelle di Halloween

Perfetti per contenere cioccolatini, caramelle, biscotti, piccoli regali e molto altro, questi sacchetti a cono sono decorati con 4 diversi motivi a tema Halloween (zucca, strega, scheletro e ragno) e sono realizzati in plastica OPP, che è leggera e resistente. Il set è composto da 120 sacchetti a cono per caramelle di Halloween, divertenti e facili da riempire, più 120 pezzi di nastri per chiudere in modo veloce ogni sacchetto.

Set da 6 cestini con maniglia per dolcetto o scherzetto

Robusti, divertenti e ben realizzati, i cestini di Halloween sono perfetti per raccogliere dolci e caramelle durante dolcetto o scherzetto. Sicuri per i bambini e realizzati in materiale non tossico, tutti i cestini soddisfano gli standard UE per i giocattoli e hanno superato i necessari test di sicurezza.

Confezione da 72 sacchetti per fare dolcetto o scherzetto

Questi sacchetti sono perfetti per contenere tutto il bottino di Halloween; sono di tre colori diversi (arancione, blu e viola), realizzati in plastica e dotati di un laccetto per chiuderli, cosa che li rende perfetti anche per realizzare sacchetti regalo già pronti, da consegnare ad ogni bambino.

Cestino a forma di zucca

Ad Halloween non possono certo mancare le decorazioni a tema, con zucche e pipistrelli: ecco allora un cestino a forma di zucca, perfetto per un dolcetto o scherzetto davvero spaventoso! Realizzato in plastica, è grande 14x16 centimetri ed ha un pratico manico per il trasporto.

