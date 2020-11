I migliori calendari dell’Avvento Beauty Natale 2020 da acquistare online

Una rassegna dei migliori calendari dell'Avvento 2020 a tema bellezza uomo e donna da regalare ai propri cari o perfetti come regalo per sé stessi!

Il calendario dell'Avvento è uno di quegli oggetti della tradizione capace di farci tornare bambini e assaporare l'attesa delle festività natalizie con gioia e stupore. E se un tempo erano dolci e cioccolatini a scandire il passare dei giorni in attesa del Natale, ad oggi, grazie ai calendari dell'Avvento beauty, le vere protagoniste delle festività sono la bellezza e la cura di sé.

Tra prodotti di makeup, sali da bagno, creme, scrub e lozioni, ecco allora i migliori calendari dell’Avvento beauty per uomo e donna da acquistare on line, per coccolarsi e rilassarsi come in una vera spa fino all'arrivo del Natale!

Calendario dell’Avvento 2020 Diamonds&Ice, Please! di NYX Professional Makeup

Inizia il countdown più scintillante dell’anno: tantissimi prodotti occhi, viso e labbra, in formato full e mini size, da aggiungere alla tua routine make-up. Questo calendario dell'Avvento, infatti, contiene 24 prodotti marcati NYX Professional Makeup, tra cui scrub, gloss, rossetti e ombretti dalle tonalità e finish metallici; inoltre, per completare il tuo look, troverai anche prodotti per priming e fissaggio. Perché aspettare Natale quando puoi avere un regalo al giorno?

Allerta spoiler! Il calendario contiene: 2 prodotti per la cura delle labbra #thisiseverything, 11 prodotti labbra con finish gloss e matte in formato full e mini size, 6 ombretti dal finish metallico, 1 Pore Filler Mini, 1 HD Eye Primer Mini, 2 illuminanti Born To Glow Mini, 1 High Definition Finishing Powder Mini.

The Advent Calendar 2020 di Makeup Revolution

Il Calendario dell’Avvento Revolution Beauty 2020 ha un packaging minimal nero e oro, con 25 prodotti di qualità eccellente e cruelty free per un make up completo. Dai lip gloss e rosetti, a matite e blush, passando per due palette occhi e pennelli trucco, ogni giorno potrai trovare un bellissimo prodotto dietro ogni finestrella, una tonalità unica o forse qualcosa di completamente nuovo: inizia il conto alla rovescia per il Natale!

Allerta spolier! Questo calendario include: 2 rossetti opachi, 2 lucidalabbra in gel, 2 lucidalabbra, 1 matita labbra, 2 ombretti in crema, 1 nuovo scrunchie, 1 illuminante in polvere, 1 blush in polvere, 1 cipria compatta, 2 matite per sopracciglia, 1 gel per sopracciglia trasparente, 1 matita eyeliner, 1 primer, 4 pennelli trucco, 1 specchietto da trucco, 1 palette di ombretti a 7 toni e 1 palette di ombretti Reloaded.

Calendario Dell'Avvento 2020 di L'Erbolario con mascara e tisana in omaggio

Tutta la magia e l'attesa del Natale in un prezioso Calendario dell'Avvento! Scopri i 24 segreti di bellezza L'Erbolario nascosti dietro a ogni finestrella: profumi, creme corpo, bagnoschiuma e prodotti viso per vivere l'atmosfera delle feste. Questo calendario dell'Avvento è in edizione limitata, e con il suo acquisto riceverai in omaggio anche il mascara Rougj Lon Lasting 24 ore e la tisana esclusiva alle erbe Tisaniamo.

Spoiler alert! All'interno del calendario troverai: Crema mani e unghie 10 ml - Crema mani al limone 10 ml - Fior di Salina Bagnoschiuma 20 ml - Fior di Salina Crema Corpo 15 ml - Papavero Soave Bagnoschiuma 20 ml - Papavero Soave Crema Corpo 15 ml - Accordo Ebano Shampoo Doccia 20 ml - Albero di Giada Bagnogel 20 ml - Albero di Giada Crema Corpo 15 ml - Latte detergente i colori dell'orto 5 ml - Crema viso compattante i Colori dell'orto 5 ml - Crema viso Dissetante i Colori dell'orto 5 ml - Maschera viso i colori dell'orto 8 ml - Ginepro Nero Shampoo 20 ml - Karitè Bragno Crema 20 ml - Karitè Crema Corpo 15 ml - Bouquet d'Oro Profumo 5 ml - Bouquet d'Oro Crema Corpo 20 ml - Bouquet d'Oro Sapone 25 gr - Bouquet d'Argento Bagnoschiuma 50 ml - Bouquet d'Argento Crema Corpo 20 ml - Bouquet d'Argento Sapone 25 gr.

Calendario dell'Avvento 2020 Wellness & Beauty marcato Accentra

Il calendario natalizio Accentra abbellisce e arricchisce il periodo dell'Avvento con 24 diversi prodotti di bellezza e per il trucco. Dal design moderno, lineare e colorato, questo calendario è ricco di trucchi, prodotti per la cura del corpo e del viso, accessori e molto altro, per rilassarsi e coccolarsi ogni giorno. Inoltre, il calendario dell'Avvento di Accentra può essere appoggiato su un ripiano o appeso al muro, e con i suoi prodotti e i colori delle feste in bianco, nero e oro, offre la perfetta esperienza di coccole e spa per la casa.

Allerta spoiler! Il calendario include: bagnoschiuma, sali da bagno, 2 rossetti, 1 lucidalabbra, pietra pomice, 3 saponi, eyeliner, lima per unghie, separatore per dita, temperamatite, balsamo labbra, ombretto, shampoo, crema per il corpo, confetti da bagno, spugna a rete, bomba da bagno, pennellino applicatore per ombretti, crema per mani e unghie, specchietto e spazzolina per pulire le unghie.

Calendario dell'Avvento The Bomb di Bomb Cosmetics

Il calendario dell'Avvento Bomb Cosmetics è perfetto per regalarsi, o regalare, momenti magici e rilassanti. All'interno, infatti, troverai 24 sorpresine profumate in diversi colori e odori, di cui 12 saponi profumati e 12 bombe da bagno a forma di cuoricini.

Tutti i prodotti di Bomb Cosmetics sono fatti a mano e realizzati con ingredienti naturali e di alta qualità; arricchiti con oli essenziali e con un'elevata percentuale di burro di karité, idratano e nutrono la pelle con delicatezza. Inoltre, hanno un'ottima consistenza e profumi davvero accattivanti!

Calendario dell'Avvento Beauty Blast! di W7

Anche quest'anno, il conto alla rovescia per il Natale 2020 diventerà ancora più emozionante grazie al calendario dell'Avvento di W7. Beauty Blast!, infatti, comprende un totale di 24 prodotti del marchio, con i quali potrai ottenere una collezione di makeup perfetta e completa. Apri la casella corrispondente ogni giorno per troverai un magnifico regalo a sorpresa di W7!

Allerta spoiler! Il calendario include: 1 mascara Big Lash (4 ml); 3 matite labbra Mega Matte - toni rosso, rosa e nude (3 x 1,2 gr); 3 eyeliner King Kohl - toni Blackest Black, Browest Brown, Bluest Blue (3 x 1,2 gr); 3 lucidalabbra Glam Gloss - toni Glam Bam!, Super Star Shade, So Hollywood, Too Hot! (4 x 1,3 gr); 5 mini rossetti Mini Mega Matte - toni Smudge, Happy, Hasta La Vista, First Class, Star (5 x 1,5 ml); 1 highlighter in polvere Mini Glowcomotion (2,8 gr); 1 bronzer Mini Honolulu (2,6 gr); 1 mini blush Cheeky Flusher (2,8 gr); 1 cipria in polvere libera Mini Banana (1 gr); 1 illuminante liquido Beam Me Up (5 gr); 3 glitter - toni Super Silver, Glided Gold, Pretty Pink (1,2 gr).

Calendario dell'Avvento beauty 2020 di Bottega Verde

L'attesa del Natale diventa ancora più magica grazie al nuovo calendario dell'Avvento di Bottega Verde in versione beauty, con le sue 24 finestrelle che racchiudono trattamenti, prodotti make up, accessori e molto altro ancora. Questi prodotti si distinguono per la qualità tipica del marchio Bottega Verde e sono specificatamente studiati per prendersi cura del tuo corpo, detergere e purificare la pelle del viso e dare vita a nuovi stili di makeup!

Spoiler alert! In questo calendario troverai: maschera contorno occhi defaticante al Fiordaliso e Centella - distende, illumina e tonifica tutti i tipi di pelle (2 patch occhi); salviette struccanti per viso, occhi e labbra con Melagrana e acqua micellare - detergono delicatamente tutti i tipi di pelle (15 pezzi); acqua micellare per viso, occhi e labbra con Mela verde e Kiwi - strucca, deterge e purifica le pelli miste o grasse (50 ml); crema ricca al Lampone e Mirtillo - idrata e protegge le pelli secche o delicate (20 ml); crema viso antietà, effetto lifting immediato con acido Ialuronico ed estratto di Fior di Loto - per pelli normali o secche (20 ml); gel detergente, idratante e lenitivo per il viso con 20% succo di Aloe biologica - per tutti i tipi di pelle (30 ml); shampodoccia al Nero d'Ambra - con estratti di Legni pregiati (50 ml); crema mani Mattino d'Inverno - con note di Zenzero e Vaniglia (30 ml); latte corpo con olio di Argan del Marocco setificante e nutriente - per pelli normali o secche (30 ml); bagnodoccia delicato con succo di Aloe biologico - per tutti i tipi di pelle (50 ml); Mini Shiny lip gloss con burro di Mango e Vitamina E - color papavero; smalto per unghie madreperla Mini Gel shine; crema viso ricompattante effetto filler SPF15, con acido Ialuronico ed estratti di fiori Bianchi (15 ml); mini matita per occhi colore nero; mini mascara volume extra black.

Calendario dell'Avvento fai da te 2020 Nivea Men

Il calendario dell'Avvento di Nivea Men è un prodotto fai da te, che può essere facilmente personalizzato grazie agli adesivi decorativi natalizi e ai pratici sacchetti di carta inclusi nella confezione. Ideale da regalare ad un uomo che ama prendersi cura di sé, questo calendario contiene ogni giorno una nuova sorpresa, con 24 prodotti accuratamente selezionati per la loro azione curativa e la comprovata qualità Nivea Men. Oltre ai prodotti nutrienti per la cura del corpo e del viso marcati Nivea e Labello, poi, questo calendario dell'Avvento contiene anche 3 pratici accessori, per coccolare il corpo e i sensi durante il periodo delle feste.

Allerta spoiler! Questo calendario contiene: un asciugamano (circa 50 x 90 cm), flacone di crema Nivea (30 ml), lozione per il corpo Nivea Men (250 ml), doccia Nivea Men Sensitive After Shave (250 ml), Nivea Men Shampoo (250 ml), Nivea Men Sensitive After Shave (100 ml), Nivea Men Strong Power Shampoo (250 ml), Nivea Men Deo Spray Dry Impact (150 ml), Nivea Men Sensitive schiuma da barba (50 ml), Nivea Men Deo Roll-On Invisible (50 ml), Nivea Men Spray per capelli Volume Mini (75 ml), Nivea Men Doccia Protect & Care (50 ml), Nivea Men Hand Creme Mini Intensive (30 ml), Labello Sun SPF 30 (5,5 ml), Labello Men Active (5,5 ml), Nivea Men Deo Spray Dry Active Mini (35 ml), Nivea Sun Mini SPF 30 (30 ml), Nivea Men Hair Styling Cream (150 ml), Nivea Men Active Energy cura del viso (50 ml), Nivea Men Sensitive cura del viso (75 ml), gel detergente Nivea Men Active Energy (100 ml), uno strumento multifunzione e una piccola borsa da toeletta.

Calendario dell'Avvento 2020 Toiletry di Man'Stuff

Chiudiamo questa rassegna con un altro calendario dell'Avvento dedicato alla bellezza dell'uomo. Il calendario di Man'Stuff è perfetto come idea regalo per una persona amata o come regalo per sé stessi, grazie ai 24 prodotti dedicati alla rasatura e alla cura del corpo e del viso, tutti realizzati nel Regno Unito, vegani, vegetariani e cruelty free. Dietro ogni finestrella, infatti, scoprirai un prodotto di qualità per il bagno o per la rasatura specificatamente studiato per la beauty routine quotidiana di ogni uomo, tra cui gel doccia, sali da bagno, lozioni per il viso e molto altro.

Spoiler alert! Il calendario contiene: crema per il viso, crema per la rasatura, gel detergente per le mani, 2 saponi, lozione per il corpo, scrub per il corpo, detergente per il viso, crema per mani e unghie, pietra pomice, sali da bagno, un pettine, pinzette, un taglia unghie, spugna da bagno, pettine da viaggio, gel doccia, 1 pacchetto di lame per rasoio, forbicine, detergente per corpo e capelli, spazzolina per la pulizia delle unghie, una bomba da bagno, uno spazzolino da viaggio e un bagnoschiuma.

La storia del calendario dell'Avvento

Il calendario dell’Avvento, con i suoi doni giornalieri e il senso di attesa e sorpresa che ne consegue, è uno di quegli oggetti capaci di riportarci indietro nel tempo, facendoci tornare un po’ bambini. Ma dove e quando nasce questa usanza?

La storia alla base dell’origine del calendario dell’Avvento inizia alla fine del 1800, ed ha per protagonista un bambino, come spesso avviene per i racconti natalizi. Dai primi giorni di Dicembre di ogni anno, infatti, il piccolo bambino tedesco Gherard Lang, impaziente di festeggiare il Natale, insisteva nel chiedere alla mamma “Quando arriva il Natale? Mancano ancora molti giorni alla festa?”. Stanca di sentirsi ripetere la stessa domanda, la mamma di Gherard ebbe un'idea: decise di cucinare dei biscotti speziati, dolce tipico natalizio, e di riporli in 24 piccoli sacchetti, così che il piccolo Gherard potesse aprire un sacchetto al giorno, a partire dal 1° dicembre fino alla vigilia, e sapere quanti giorni mancassero al Natale. Felice della riuscita di questo piccolo ma funzionale progetto, la mamma di Gherard decise così di ripeterlo ogni anno, per tutta la durata dell’infanzia del figlio.

Nei primi anni del 1900, ormai adulto, Gherard continuò e ampliò la tradizione creata dalla mamma, realizzando un cartellone dotato di 24 finestrelle che ogni mamma avrebbe potuto riempire con dolci di vario tipo per i propri bambini, che in questo modo avrebbero potuto sapere “quanto manca a Natale”; e così nacque il primo Calendario dell’Avvento, che ben presto divenne tradizione celebrata prima in tutta Europa e poi in tutto il mondo.

Curiosità sul calendario dell'Avvento