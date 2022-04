Festa della mamma, parola d’ordine: cura e relax

Ogni mamma vuole il meglio del meglio per i propri figli, prodigandosi ogni giorno per esaudire il più piccolo desiderio, necessità o esigenza. La Festa della Mamma è l’opportunità perfetta per ringraziare le donne che ci hanno messo al mondo, che ci hanno cresciuto e che da sempre si prendono cura di noi, con un piccolo o grande pensiero per dire loro quanto sono speciali.

Scegliere il regalo più adatto per questa occasione non è sempre facile, per questo Braun ha selezionato i migliori device specifici per l’epilazione, che faranno sentire ogni mamma coccolata e speciale, proprio come noi ci sentiamo con loro.

Questi dispositivi di altissima qualità consentono finalmente di dimostrare alle nostre mamme che anche noi per loro vogliamo solo il meglio, trasformando l’epilazione in un momento personale e di relax a loro dedicato, esclusivamente incentrato sulla cura del proprio corpo.



Braun Silk Expert Pro 5

Perfetto per le mamme, sempre di corsa tra un impegno e l’altro, il Silk expert Pro 5 è l’epilatore a luce pulsata per la rimozione permanente dei peli visibili, veloce, potente e delicata sulla pelle. Il sensore Skin Pro 2.0 rileva continuamente la tonalità della pelle per adattare l’intensità della luce all’incarnato, mentre i brevi intervalli tra gli impulsi luminosi permettono di raggiungere risultati perfetti con sedute brevi. Due diverse modalità di utilizzo, Gliding a scorrimento veloce e di precisione, adattano il trattamento all’utilizzo nelle diverse zone del corpo e del viso.

Scoprilo su Amazon.it

Braun Silk-Épil 9 Flex

Il Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile in grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo e di raggiungere così al meglio anche i punti più difficili. Un’ulteriore importante rivoluzione da parte di Braun, da sempre sinonimo di tecnologia, innovazione e design. Il dispositivo, inoltre, è dotato di tecnologia MicroGrip che permette un maggior livello di precisione, catturando i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta tradizionale – fino a 0,5 mm – e lasciando la pelle liscia per intere settimane. Braun Silk-épil 9 Flex è inoltre pratico da usare nel comfort di casa propria, anche sotto la doccia.

Braun Face Spa Pro

Braun Face Spa Pro è il primo device 3 in 1 per l’epilazione, la pulizia e la tonificazione della pelle: un vero e proprio salone di bellezza direttamente a casa. Il prodotto offre un nuovo design ergonomico, dotato di una testina epilatrice, una spazzola per la pulizia del viso e di una testina micro vibrante. Ispirandosi ai trattamenti giapponesi per la cura della pelle, la testina micro vibrante tonificante in metallo non assorbente rilascia delle delicate micro-pressioni che consentono una migliore applicazione di creme e sieri e dona una piacevole sensazione di freschezza.

