San Valentino: cosa regalare al tuo lui

San Valentino si sta avvicinando e, puntuale come non mai, arrivano i dubbi: "Cosa gli regalo?". "Qualcosa di romantico o meglio un pensiero utile?". Scegliere il regalo di San Valentino per il partner non è sempre un gioco da ragazze (anzi, non lo è quasi mai). Eppure basta seguire alcune linee guida per uscire vive dall'impresa.

Cosa regalare a San Valentino al tuo lui? Niente paura. Ecco le idee regalo per ragazzi di tutti i tipi:

Regali romantici per lui

Cofanetto Regalo Wonderbox - Happy Time per 2

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 20€

2 portachiavi in acciaio inox con pendente e incisione “ci vediamo a casa”

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 14,99€

Tavoletta di cioccolato in confezione regalo a tema joystick

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 4,99€

Scrigno con due braccialetti rossi del destino e una pergamena con la storia del legame tra due anime gemelle

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 19,90€ con uno sconto del 34%

Maglietta in cotone divertente

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 19,99€

Scatola a cuore Baci Perugina con praline di cioccolato fondente extra

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 6,49€ con uno sconto del 16%

Cuore in legno con scritta incisa da personalizzare

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 19,99€

Idee regalo per chi è attento allo stile

Profumo uomo Burberry Weekend For Men – Eau de toilette 50 ml

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 24,90€

Portafoglio uomo in pelle con protezione RFID e portamonete Bugatti

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 39,95€

Orologio Smart Xiaomi Smart Band 6, con monitoraggio SpO2 e battito cardiaco, 30 modalità di fitness, resistente all'acqua 5 ATM

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 31,90€ con uno sconto del 29%

Profumo uomo Iceberg Twice - Eau de Toilette 125 ml

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 22,40€

Bracciale uomo in pelle intrecciata con chiusura magnetica

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 16,58€

Borsa da uomo in tela di canapa e cuoio

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 39,98€ con uno sconto del 20%

Pantofole in tessuto imbottite Crocs Classic Slipper

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 27,93€

