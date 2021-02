San Valentino con i figli: idee e consigli

La festa più romantica dell'anno è un modo per celebrare l'amore in tutti i suoi aspetti, anche quello verso i propri figli. Ecco alcuni consigli per passare un piacevole San Valentino in compagnia dei più piccoli

San Valentino è la ricorrenza per eccellenza da vivere in compagnia del proprio innamorato. Cenette romantiche, regali per il tuo lui e per la tua lei, le alternative per passare la serata perfetta sono tante. Tutto cambia quando in casa ci sono dei bambini.

Con la presenza dei più piccoli le attenzione e il tempo da dedicare al proprio parter sono sempre meno. Questo non vuol dire che non si deve ritagliare del tempo da passare con la dolce metà, esistono tante idee per coinvolgere anche i bambini, vediamo come realizzare la giornata perfetta.

Un dolce risveglio

Con la vita sempre di corsa, la colazione è diventata il momento più importante della giornata in cui la famiglia si riunisce intorno al tavolo. Allora che ne dite di prendervi del tempo tutto per voi e di organizzare per una volta una colazione degna di questo nome? Latte, caffè o tè, possono essere accompagnati da dolci, pancakes e biscotti rigorosamente a forma di cuore, tutti fatti in casa. Per rendere l'esperienza speciale che ne dite di farvi aiutare nella preparazione dai vostri piccoli? Un modo per passare del tempo spensierato in compagnia della famiglia!

Una romantica passeggiata

Quando si hanno dei bambini, non sempre è facile organizzare viaggi o week-and romantici, questo non vuol dire che dovete rimanere chiusi in casa. Anche una semplice passeggiata in giro per la città può diventare un'esperienza romantica. Potete visitare i luoghi più romantici, quelli più significativi per voi coinvolgendo i vostri piccoli raccontando simpatici aneddoti.

Una cenetta indimenticabile

Non è San Valentino senza una romantica cenetta, per passare una piacevole serata a casa, l'idea perfetta che vi consente di passare del tempo con i bimbi e con il vostro partner è quello di cucinare tutti insieme. I deliziosi piatti preparati in compagnia della vostra famiglia saranno ancora più gustosi. Per completare la serata e farla diventare magica, non resta che preparare la vostra tavola con cuori e decorazioni a tema.

Rilassarsi con film romantici

Per concludere la serata di San Valentino in compagnia dei più piccoli, film e divano non possono mancare. Oltre alle commedie romantiche e divertenti, potete scegliere di vedere cartoni che di sicuro faranno contenti sia i grandi che i più piccoli. Dovete solo scegliere il vostro film preferito dalla libreria.

Festeggiare San Valentino con i bambini in base all'età

I bambini piccoli o quelli più grandicelli hanno necessità ed esigenze differenti, quindi anche se ci sono delle attività che vanno bene per tutti, alcune devono essere scelte in base all'età così da trascorrere la giornata del 14 febbraio con le persone più care.

Neonati e bambini piccoli

Condividere la festa più romantica dell'anno con i figli è importante, ma se sono neonati o hanno meno di 2 anni, può essere difficile coinvolgerli in pieno. Nonostante questo, i piccoli di circa un anno possono diventare dei veri e propri artisti e realizzare bigliettini d'auguri o decorazioni. Muniti di cartoncini multicolor e colori per le dita i bimbi saranno liberi di creare divertenti lavoretti, che andranno a completare la tavola di San Valentino!

Bambini dai 3 ai 6 anni

Quando i bambini diventano più grandi, è più semplice farli partecipare attivamente ai preparativi per San Valentino, il loro coinvolgimento nella preparazione della cena li farà sentire parte integrante della festa. Per creare un menù adatto a tutta la famiglia potete puntare su patatine fritte e pizza a forma di cuore, utilizzando la friggitrice ad aria o il forno per pizza avrete un risultato gustoso e sano, adatto anche ai più piccoli.

Dai 7 anni in su

A partire dai 7 anni i bambini sono più consapevoli del significato della festa più romantica dell'anno, quindi potrebbero aver voglia di fare dei regalini a mamma e papà realizzati con le loro manine! Un'idea dolce e gustosa è quella di aiutarli a realizzare dei biscotti di pasta frolla e per renderli a tema potete scegliere i tagliabiscotti a forma di cuore. Una volta cotti, non vi resta che decorarli con glassa colorata e zuccherini ispirati a San Valentino.

In alternativa potete aiutarli a realizzare dei bigliettini o un album con la tecnica dello scrapbooking da regalare alla sorellina o al fratellino, è un modo originale per dirsi “ti voglio bene”!

Pronti per passare un romantico San Valentino con la vostra famiglia? Quale attività preferite? Non vi resta che scegliere e organizzare la giornata perfetta.