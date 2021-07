La sedia a sdraio che si trasforma in un comodo zaino

Per rilassarsi durante una passeggiata al mare o in montagna, la sedia a sdraio portatile è l’accessorio irrinunciabile

L’estate da sempre è sinonimo di libertà, tempo libro e giornate di relax. Non c’è niente di meglio che trascorrere le ferie in spiaggia o in montagna in compagnia di un buon libro all’insegna della comodità. Dopo lunghe passeggiate in montagna a una bella nuotata in mare, arriva il momento di concedersi qualche ora tutta per sé e la sedia a sdraio è l’accessorio mare irrinunciabile.

Per averla sempre con noi, ma riducendo al minio l’ingombro, una soluzione è la sdraietta portatile. Realizzata con una solida struttura tubolare in alluminio, è resistente, antiruggine e perfetta per accompagnarci durante un’escursione o una gita al mare. La comoda seduta reclinabile in 4 posizioni, è rivestita in tessuto Oxford, un misto di cotone e poliestere, dall’alta traspirabilità ed estremamente fresca.

La spiaggina disponibile in differenti colori, come i classici nero e beige, ma anche in azzurro e verde per chi ama i colori e non vuole passare inosservato, è dotata di tutto l’indispensabile.

Le due tasche laterali poggiano sul bracciolo e sono pensate per avere sempre a portata di mano il cellulare o una dissetante bibita fresca, ma soprattutto sono facili da prendere anche se si sta camminando.

La sacca portaoggetti sul retro dello schienale, invece, è ideale per poter inserire creme solari, riviste e oggetti di piccola e media grandezza.

Perfetta per una giornata all’aperto, con questa

sedia a sdraio portatile , è possibile dissetarsi o fare un piacevole spuntino, grazie alla capiente borsa termica integrata sullo schienale che permetterà di portare e di mantenere al fresco panini, bibite ed alimenti vari senza dover portare ingombranti borse termiche.

Una volta che ci saremo rilassati, basta chiudere la sedia come un normale zaino, metterlo in spalla e passeggiare in totale comodità grazie ai pratici spallacci regolabili e al peso leggerissimo di appena 2,7 kg.