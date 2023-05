“Oro”, l’autobiografia che racconta una Federica Pellegrini a tutto tondo

26 medaglie d’oro, 11 record del mondo e 3 podi olimpici, in poche parole la più grande nuotatrice italiana di sempre. La carriera sportiva di Federica Pellegrini è stata a dir poco sfavillante, ma mentre dei suoi successi si sa praticamente tutto, molto meno noto è il suo privato.

La campionessa dei 200 metri stile libero si è messa però a nudo come mai aveva fatto prima con l’autobiografia “Oro”, uscita il 16 maggio e che restituisce un’immagine della Pellegrini a tutto tondo. È un libro pieno zeppo di aneddoti legati al nuoto, e non poteva essere altrimenti, ma non mancano i racconti che nulla hanno a che fare con la piscina.

Sotto i riflettori fin da giovanissima

“Oro” è soprattutto la storia di una ragazza che ha dovuto fare i conti con le luci della ribalta fin da quando era giovanissima. Nell’autobiografia non manca ovviamente il primo grande successo di Federica Pellegrini, la medaglia d’argento conquistata a soli 16 anni alle Olimpiadi di Atene. È il racconto di tanti alti, ma anche tanti bassi, come gli infortuni subiti e il loro difficile recupero. La nuotatrice non ha nascosto proprio nulla, nemmeno gli anni difficili in cui ha sofferto di bulimia. Ne esce fuori una sportiva che ha saputo trovare l’equilibrio fuori e dentro la vasca grazie ai consigli del mai dimenticato allenatore Alberto Castagnetti, un punto di riferimento fondamentale per la sua carriera.

Il nuoto e non solo

Negli anni c’è stato un interesse morboso nei confronti della sua vita sentimentale, un altro aspetto che Federica Pellegrini ha voluto affrontare nella sua autobiografia, dicendo la sua una volta per tutte. In poche parole è un mix sapiente di fatti molto personali e altri più legati allo sport, ma in cui a dominare è sempre l’oro del titolo, il metallo più prezioso che la campionessa del nuoto ha cercato di inseguire fino all’ultima gara.

Se vuoi acquistare e leggere il libro di Federica clicca qui