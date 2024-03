Libri marzo 2024: le novità più interessanti da non perdere

Marzo è il mese che ci traghetta dall’inverno verso la primavera e per rendere questo momento il più piacevole possibile, possiamo farci aiutare dai libri. Come ogni mese, anche marzo offre tantissime novità, scopriamole tutte.

Tutta la vita che resta di Roberta Recchia

L’esodio letterario di Roberta Recchia è la storia di una famiglia e del tentativo di ritrovarsi. Siamo negli anni Cinquanta e Marisa e Stelvio Ansaldo, si innamorano vivendo una storia che ricorda tanto quella dei film in bianco e nero. Il loro rapporto è sereno fino a quando Betta viene uccisa sul litorale laziale e tutto crolla. L’affetto e la complicità che ha unito la coppia improvvisamente sparisce per lasciare il posto alla disperazione. Quello che i protagonisti non sanno è che sulla spiaggia insieme a Betta c’era sua cugina Miriam, anche lei vittima di violenza. Dal canto suo Miriam deve affrontare ogni giorno il peso di quello che ha vissuto, fino a quanto nell’angoscia più totale incontra Leo, un ragazzo che porta un piccolo bagliore, la scintilla che farà iniziare un nuovo amore.

Scopri di più su Amazon

Ci vediamo in agosto di Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez è uno degli autori più apprezzati di sempre e con il suo libro inedito di sicuro non deluderà i lettori. Come ogni 16 agosto, Ana Magdalena Bach si reca nell’isola dei Caraibi dove è sepolta sua madre. Nel corso degli anni questo viaggio è diventato un vero e proprio rituale che la trasforma in una donna completamente diversa affrontando la sua sensualità e la paura che spesso alberga in lei. Un libro in cui rimpianti, amore e femminilità vengono trattati con lo stile inconfondibile dello scrittore colombiano.

Scopri di più su Amazon

Un animale selvaggio di Joel Dicker

Joël Dicker, l’autore di “La verità sul caso Harry Quebert” torna con un thriller mozzafiato. A Ginevra Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno, la donna abita con il marito Arpad e la loro vita sembra idilliaca. In realtà i segreti dell’uomo iniziano a essere ingombranti e ormai difficili da nascondere. Nel frattempo il vicino della coppia, un poliziotto integerrimo è quasi ossessionato da loro e dalla bellezza di Sophie arrivando perfino a spiarla. L’esistenza della coppia così come la conoscono finisce il giorno del compleanno di Sophie quando un uomo si presenta con un regalo che le sconvolgerà la vita.

Scopri di più su Amazon

Misrule di Heather Walter

Gli amanti dei racconti di Heather Walter potranno finalmente leggere il secondo volume di Misrule. Alyce, da sempre temuta per il suo potere, finalmente si sta vendicando di coloro che l’hanno emarginata. Il regno di Biar, bello e corrotto, adesso è interamente nelle sue mani e in balia della sua ira. Nessuno riesce a sfuggirle, neanche la principessa Aurora che è riuscita a vedere la bontà e a conquistare il suo cuore. Aurora, infatti è vittima di un incantesimo che nessuno può rompere, neanche Alyce, tanto da vivere in un sonno incantato. La donna è disposta a tutto pur di risvegliare il suo amore, anche diventare quell’orrenda creatura che tutti a Briar disprezzano.

Scopri di più su Amazon

Pudore di Maddalena Fingerle

Gaia è una ragazza che dopo essere stata lasciata dalla sua amata ragazza è stanca di essere sé stessa. Decide quindi di rasarsi i capelli a zero per indossare parrucche colorate, inoltre vende i suoi orecchini più preziosi. Gaia ora vuole allontanarsi dalla sua famiglia borghese che vive nell'ostentazione e diventare come Veronica, una donna solare ed estroversa. Gaia è però una persona con un’immaginazione fervida che attraverso un soliloquio a tratti arrabbiato, ironico e pungente arriva a conoscere sé stessa e a trasformarsi nella persona che ha sempre voluto essere.

Scopri di più su Amazon

Una luce abbondante di Sonia Serazzi

Il libro di Sonia Seazzi racconta la vita di corpi difettosi, di fallimenti e di persone limpide chiuse all’interno di un recinto. La scrittrice ci porta a Sacravento dove vivono due genitori, Silverio e Marinzaina che ogni giorno devono convivere con una storia che li ha feriti. Con loro ci sono i tre figli Francabbù, Sarsì e Marsol. Nonostante Silverio e Marinzaina siano sbagliati, insegnano ai loro figli le cose giuste. Attorno a loro ruota la figura di Suor Teresa di Cristo che si sente diversa dal contesto in cui è nata e cresciuta.

Scopri di più su Amazon

Schiavi di New York di Tama Janowitz

Pubblicato per la prima volta nel 1986 è diventato subito un best seller perché con la sua ironia e schiettezza è il ritratto di una generazione. Tra le protagoniste troviamo Eleanor che realizza gioielli a forma di torta in gommalacca, Stash invece dipinge quadri con protagonisti Duffy Duck e Gatto Silvestro. Il sogno di Marley è invece quello di andare a Roma e realizzare una cappella vicino al Vaticano. Sono solo tre dei numerosi artisti, stilisti, aspiranti registi che popolano il libro. Tutti sono accomunati dall’incapacità di realizzarsi, ma disposti a qualsiasi cosa pur di non rinunciare al sogno che New York rappresenta per loro. Un libro ancora attuale che nella nuova versione include tre racconti inediti.

Scopri di più su Amazon

Dove si riparano i ricordi di Jungeun Yun

In un paese isolato della Corea, in cima a una collina c’è una casa sperduta. Anche se all’apparenza sembra come le altre, in realtà all’interno c’è una lavanderia che permette di lavare via anche le macchie che sporcano il cuore. La proprietaria accoglie gli ospiti con una tazza di tè fumante e la domanda “hai un ricordo doloroso che vuoi cancellare?”. Solo lei ha il potere di cancellare queste espeienze come quella di Jae-ha che da piccolo si è sentito abbandonato, Yeon-hee invece rivive una relazione che l'ha fatta soffrire. Sia Jae-ha e Yeon-hee non hanno bisogno di eliminare i ricordi perché le cicatrici con il tempo potrebbero far sbocciare dei fiori. Non solo loro, ma tutte le persone che entrano nel negozio ne escono più forti perché per guarire bisogna accettare il dolore.

Scopri di più su Amazon

Ho qualche domanda da farti di Rebecca Makkai

Con questo romanzo Rebecca Makkai attinge alla memoria collettiva e ci parla della resa dei conti di una donna con il suo passato. Bodie Kane è una docente di cinema e podcaster di successo che non ama ricordare il passato. La sua adolescenza è stata segnata da quattro anni difficili e infelici in un collegio terminati con l’omicidio della sua compagnia di stanza. Le indagini hanno portato a un colpevole, il preparatore atletico Omar Evans, ma non tutti credono alla sua colpevolezza. Anche se Bodie cerca di non farsi coinvolgere nonostante siano passati anni, nel momento in cui viene invitata a tenere un corso alla Granby School, inizia ad essere attratta dal caso e dalle falle al suo interno. La donna è convinta che l’assassino sia ancora in circolazione.

Scopri di più su Amazon

Anime oscure di Liselle Sambury

La protagonista del libro è Daisy che ha un’abilità particolare: vede le persone morte. In una città come Toronto, questa peculiarità diventa difficile da gestire per questo quando la madre eredita una villa nel nord dell’Ontario decide di rifugiarsi lì per affrontare nello stesso tempo la fine della sua relazione. Una volta arrivata nella casa, Daisy si rende conto che quelle mura nascondono molto di più di quello a cui era abituata. Dieci anni dopo, Brittney prova a fuggire da una madre violenta e si imbatte nella storia di Daisy e nell'oscuro passato dell’abitazione. Le due ragazze anche se a distanza di tempo si trovano a dover combattere i mostri più pericolosi: quelli che si nascondono alla luce del sole.

Scopri di più su Amazon