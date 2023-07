I libri vengono in vacanza con te: le novità più interessanti di luglio

Sole, relax e un bel libro: questi sono gli ingredienti immancabili per trascorrere il mese di luglio all’insegna del riposo. A casa o in vacanza, infatti, i libri sono la compagnia migliore con cui non ci annoieremo mai. Il mese di luglio è ricco di novità e attesi ritorni tutti da leggere sotto l’ombrellone o mentre siamo in viaggio. Curiosi? Scopriamo quelli da non perdere.

Questi adulti di Alison Espach

Il romanzo di formazione in uscita l’11 luglio è ironico e si concentra sulla vita di Emily, una quattordicenne che conosciamo quando partecipa alla festa di compleanno per i cinquant’anni del padre. Nel corso del libro Emily cresce e con il suo sguardo lucido e acuto, ci racconta la storia della sua vita fatta di eventi importanti: il divorzio dei genitori, il trasferimento del padre a Praga, la gravidanza della madre di un suo amico, sono tutti avvenimenti che lasciano una traccia in lei. Interiormente Emily sente che le manca qualcosa, precisamente la maturità che le impedisce di sentirsi e definirsi un’adulta.

E non vissero per sempre felici e contenti di Stephanie Garber

Dopo “C’era una volta un cuore spezzato”, Stephanie Garber ritorna il 4 luglio con il sequel. Ritroviamo Evangeline Volpe alle prese con la scoperta del tradimento di Jack. Decisa a non fidarsi più di lui, vuole utilizzare la sua magia per risolvere tutte quelle cose che erano rimaste in sospeso. Mentre è alla ricerca di riscatto, deve fare i conti con la profezia che l’ha condannata ad essere la chiave capace di aprire il leggendario Arco del Valory. Eve capisce che non può fare tutto da sola e, con molta fatica, accetta l’aiuto di Jacks. Inizialmente la collaborazione tra i due è disinteressata, ma più vanno avanti più l’attrazione reciproca aumenta. Nonostante questo, Eve e Jacks non possono distrarsi o abbassare la guardia perché i nemici sono sempre in agguato.

Ugly Love di Colleen Hoover

Siamo a Boston e in un tranquillo quartiere della città avviene un episodio che sconvolge la comunità. Sofia Suarez, l’infermiera apprezzata da tutti, viene ritrovata senza vita. A indagare sull’omicidio viene chiamata Jane Rizzoli, affiancata dal medico legale Maura Isles. L’unico modo per capire cosa è successo è far luce sul passato di Sofia, perché quello che all’apparenza sembra un quartiere tranquillo in realtà nasconde qualcosa di strano. Ne è convinta anche Angela Rizzoli la madre di Jane. Inizialmente la detective non crede alle sue congetture, poi però con la collega si rende conto che qualcosa di strano sta accadendo e che devono fare di tutto per scoprire la verità in tempo.

All'ultimo secondo di Andy McNab

Il nuovo capitolo della saga di Andy McNab tornerà a far compagnia ai fan il 4 luglio con una nuova avvincente avventura il cui protagonista come sempre è Nick Stone un ex combattente del SAS (un corpo dell’esercito britannico). La nuova e anche ultima missione, riguarda il salvataggio della figlia di una delle famiglie più ricche d’America. La ragazza è stata attirata in una misteriosa setta, Nick è convinto di poter risolvere l’incarico rapidamente, ma si rende conto che non è così. Per poter portare la ragazza a casa viva, l’unica soluzione è uccidere il capo della setta, un compito che non si rivela facile.

La bestia di Carmen Mola

Il libro in uscita il 4 luglio ha come protagonista la Madrid del 1834, una città alle prese con un’epidemia di colera. La popolazione è affaticata e preoccupata allo stesso tempo, perché tra le strade della capitale spagnola si aggira la Bestia. Non si sa molto su questa persona, ma la cosa certa è che si muove tra le strade più povere della città per rapire le bambine e poi smembrarne i corpi. La piccola Clara cade nella sua rete, ma la sorella Lucia non è disposta a rimanere lì a guardare. Anche se ha solo quattordici anni farà di tutto per fermare la Bestia. Oltre Lucia, gli unici che vogliono davvero arrestare le violenze del mostro sono il giornalista Diego e il suo amico Donoso, un poliziotto cinico, ma leale.

Il cognome delle donne di Aurora Tamigio

È una storia familiare quella raccontata da Aurora Famiglio in libreria dal 4 luglio. Tutto ha origine nella Sicilia di inizi Novecento, Rosa è una donna cresciuta in un piccolo paesino sulle montagne che non è disposta ad accettare in modo incondizionato il volere del padre e dei fratelli. Quando incontra nel 1925 Sebastiano Quaranta, tra i due è amore a prima vista e scappano per sposarsi. Dal loro amore nasceranno Fernando, Donato e Selma. Quest’ultima sembra avere il carattere della madre, infatti sposa contro la sua volontà Santi Maraviglia. Una volta diventato capofamiglia, per loro iniziano una serie di problemi. Tutto quello che avevano messo da parte sparisce nel nulla e tutte queste difficoltà ricadranno su Patrizia, Lavinia e Marinella le figlie di Selma e Santi.

Colpo di ritorno di Giancarlo De Cataldo

Il 4 luglio ritroviamo il Pm Manrico Spinori della Rocca alle prese con l’omicidio del Mago Narouz, la morte dell'uomo sconvolge tutta la città di Roma. Giuseppe Capomagli, questo il vero nome del mago, vendeva filtri d’amore, numeri e consigli a gente dello spettacolo e politici ed è stato ritrovato senza vita nella sua casa a Trastevere. Mentre indaga, Manrico ha l’impressione di girare a vuoto e quando le indagini sembrano in un vicolo cieco un aiuto inaspettato gli permette di fare luce sulla situazione.

D'amore ci si ammala, d'amore si guarisce di Ana Maria Sepe e Anna De Simone

L’amore, anche quello più passionale può logorarsi, lo sanno bene Ana Maria Sepe e Anna De Simone, che nel libro in uscita il 4 luglio cercano di indagare le cause che portano all'infelicità. Perché se è vero che l’amore porta sofferenza, tanto da arrivare a paragonarlo a una malattia, è altrettanto vero che si può guarire da questo malessere. L’unica arma per farlo è guardare dentro di sé cercando di colmare quei vuoti e le ferite che portano a fare scelte sbagliate soprattutto in amore.

Giorni di tempesta di Corina Bomann

Il nuovo volume della saga, in libreria dal 5 luglio, ci porta nella Berlino del 1939. Nell’ospedale Waldfriede i medici e le infermiere si trovano a dover affrontare una situazione complicata. Per far fronte alle conseguenze della guerra partecipano ad esercitazioni antiaeree e allestiscono rifugi sotterranei. Anche se la collaborazione in questo momento è fondamentale, la giovane dottoressa Helene, fa fatica ad andare d’accordo con il primario di chirurgia Hintze, un uomo burbero. L’unico ad appoggiarla è Timothy, il nuovo giardiniere del Waldfriede che sarà costretto ad arruolarsi.

New York. Metro per metro di Piero Armenti

Se questa estate abbiamo intenzione di fare un viaggio a New York, non possiamo perderci il libro di Piero Armenti. In questo nuovo volume, torna a raccontarci la Grande Mela, ma questa volta attraverso la sua metropolitana. Le linee della metro che si intrecciano e collegano i quartieri della città nascondono segreti, misteri e curiosità che l’autore ci svela stazione dopo stazione, per conoscerla in modo più approfondito.

